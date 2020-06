Kédougou : Pour le respect des protocoles contre le coronavirus, le Maire de Dimboli et World Vision mettent la main à la poche

Les directeurs d’écoles à classes de CM2 de la commune de Dimboli ont reçu ce jeudi 11 juin 2020 une dotation de Kits d’hygiène de World Vision et du maire de la commune.

Cette dotation vient en complément du soutien accordé par l’Etat du Sénégal à travers le Ministère de l’Education nationale. La cérémonie de répartition de ces matériels s’est déroulée dans la cour de l’école élémentaire de Dimboli en présence des Directeurs d’école et des membres des organes de gestion des écoles (APE, CGE).

« C’est une grande satisfaction pour nous de venir en aide à l’Education qui est une compétence transférée, dans le cadre de cette pandémie qui secoue le monde entier. La commune de Dimboli ne serait pas en reste à l’image des autres communes pour appuyer les enseignants dans le cadre de la reprise prochaine que nous attendons des plus hautes autorités de ce pays. Dès que cette date sera connue, nous espérons que les enseignants ne tarderont pas à regagner les classes parce que tout le matériel sera déjà en place. La commune a eu à participer » a souligné M Fodé Keita, le Maire de la commune de Dimboli.

Cette dotation a été répartie entre les 13 écoles à classe de CM2 de la commune de Dimboli. Il s’agit de lave-mains, de seaux, de masques, de savons entre autres.

Cette action de Fodé Keita, Maire de la commune de Dimboli ne vient que renforcer davantage son attachement au secteur de l’Education qu’il a toujours soutenu. Tous ont reconnu et salué le soutien constant de l’Etat du Sénégal et de l’ong World Vison au secteur de l’Education.….

L’implication et la contribution des maires des différentes communes du département de Kédougou ont permis de réunir toutes les conditions pour un respect des protocoles définis au niveau central sur le plan sécuritaire, sanitaire et matériel.

«Dans la circonscription de l’Inspection de l’Education et de la Formation de Kédougou, toutes les écoles sont dotées de plus que ce que l’on attendait du niveau national. Nous ne pouvons que remercier les maires, remercier l’Etat. Nous nous félicitons d’avoir aujourd’hui à Kédougou pour chaque élève au minimum 5 masques. Il y a des communes où on a 7 masques par élève alors que la norme est de 3 masques. Il y a des écoles qui ont 3 lave-mains alors que la norme est de 1 lave-mains par école. Il y a des écoles qui ont 2 thermo flash pour 100 élèves alors qu’ici quelquefois il y a 1 thermo flash pour moins de 80 élèves. C’est un record. Et les maires ont beaucoup participé, à cet effort de guerre » a précisé M Alioune Sy, Inspecteur Chef de District Fongo-Fouta.

A la suite de tous ces efforts consentis par l’Etat et les différents partenaires, A Dimboli, tout l’espoir repose sur l’engagement du personnel enseignant.

« Nous savons que ce sont des enseignants engagés qui ont envie de retrouver leurs élèves. N’eût été cette pandémie, je sais qu’ils auraient terminé leurs programmes. Nous osons espérer que pour la reprise il n’y aura pas de matériel qui manquera au niveau des écoles. Et les enseignants feront correctement leur travail » a confié M Fodé Keita, le Maire de la commune de Dimboli.

Les protocoles doivent être respectés pour que Kédougou reste au vert après le seul cas positif importé de coronavirus, enregistré soigné et maintenant guéri.

« Qui dit situation exceptionnelle dit mesures exceptionnelles. C’est pourquoi, il faudra veiller autant que faire se peut pour ne pas garder ce matériel à la maison, mais l’amener à l’école pour que les élèves puissent s’en servir. Nous osons espérer que les directeurs très responsables avec qui nous avons travaillé ensemble continueront à œuvrer dans cette dynamique » a recommandé M Alioune Sy, Inspecteur Chef de District Fongo-Fouta.

A Dimboli comme partout ailleurs à Kédougou, les soldats de la craie sont suspendus aux lèvres du ministre de l’Education nationale pour l’annonce d’une prochaine date de reprise des cours.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn