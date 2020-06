Diaraf Sow magnifie la loyauté de l’homme d’état, Mahammed Boun Abadallah Dionne

MAHAMMED BOUN ABDALLAH DIONNE LE SYMBOLE PUR D’UN HOMME D’ÉTAT COMPÉTENT ET LOYAL

Ayons l’honnêteté de le dire. Il est difficile de trouver quelqu’un comme Mahammed Boun Abdallah Dionne, dans l’entourage du Président Macky SALL.

Quand il s’agit de réussir une mission régalienne confiée à une personnalité de l’appareil d’État, Mahammed Boun Abdallah Dionne n’a pas d’égal. Quand il s’agit également de réussir une mission politique confiée à une personnalité de l’appareil politique Benno Bokk Yaakaar, Mahammed Boun Abdallah Dionne n’a pas non plus d’égal.

Le commis de l’État, dans sa carrière politique et administrative, facilement retraçable, ne connait qu’une seule chose : la réussite.

Ce n’est pas seulement cette qualité exceptionnelle de compétence et de rigueur dans le travail qui le caractérise et le singularise mais surtout ses qualités humaines rares : son humanisme, son esprit d’ouverture, le respect dévoué envers tout le monde mais surtout sa reconnaissance, sa fidélité, sa loyauté et son esprit humanisme et humanitaire extrêmement solidaire envers ses amis.

L’homme d’État Mahammed à qui le Président de Benno Bokk Yaakaar, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky SALL avait confié la locomotive de cette grande coalition lors des législatives de 2017, n’avait-il pas réussi à mettre tout le monde d’accord, recoller les morceaux et gagner haut la main avec une majorité très confortable à l’Assemblée Nationale après avoir fait le tour du Sénégal et battu une campagne électorale sans faute?

L’homme de confiance du Président Macky SALL n’avait-il pas coupé à l’opposition l’herbe sous les pieds et l’espoir d’une cohabitation en donnant à Benno Bokk Yaakaar une très grande et très belle victoire au premier coup de massue politique.

Mahammed Boun Abdallah Dionne est également une des rares autorités politiques pour qui la majorité des membres du pouvoir comme de l’opposition accorde un respect considérable.

Sur le plan de l’administration, il a toujours prouvé son efficacité à épauler loyalement et fidèlement, son ami de toujours, le Président Macky SALL.

En effet, sur les crises les plus difficiles Mahammed a toujours agi avec tact et brio : les syndicalistes, les enseignants, les étudiants…Tous avec une réussite exceptionnelle.

Me Diaraf SOW Secrétaire Général National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/ Joowléene (ADAE/J).