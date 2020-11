Kédougou : Quand Sixto Jiménez Muniain, améliore le vécu des populations de Nathia

Durant plusieurs jours, le reporter de xibaaru.sn s’est entretenu avec les habitants du village de Nathia, bénéficiaires d’un important projet initié par M Sixto Jiménez voulant ainsi apporter sa modeste contribution pour l’amélioration des conditions de vie des populations de ce village de la commune de Bandafassi.

La case de santé de Nathia a reçu une importante dotation de médicaments et de deux fauteuils roulants. Tous les dispensaires en ont bénéficié. Beaucoup de gens malades sans ressources ont bénéficié de la générosité de M Sixto. Ainsi, ils ont pu bénéficier de soins médicaux sans dépenser aucun franc. M Sixto a tout pris en charge. Quelques bénéficiaires témoignent.

«Nous avons reçu un grand appui de Sixto. Si vous êtes malade et sans moyens pour vous soigner, si vous les sollicitez-vous aurez gracieusement un soutien. Sixto nous a beaucoup soutenus. Je souffrais d’une maladie, j’en ai parlé aux collaborateurs de M Sixto. Ils m’ont demandé d’aller au centre de santé de Kédougou. J’y suis allée pour me faire consulter. Ils ont acheté tous les médicaments dont j’avais besoin. Ni mon époux, ni moi, personne n’a rien dépensé. Je remercie Sixto et sa famille pour cet appui » a précisé Mme Fatoumata Diallo.

C’est avec un véritable ouf de soulagement que Mme Ramatoulaye Diallo, bénéficiaire du projet se rappelle de quelle situation lamentable, le projet a pu sauver sa fille.

«Je pensais que ma fille Binta était bien portante. Elle mangeait peu. Je n’ai jamais songé à l’amener au dispensaire. C’est grâce à l’arrivée de Sixto, à travers les consultations médicales qu’on a découvert que ma fille était anémiée. C’est ainsi qu’elle a été référée à Kédougou. Tous les frais ont été pris en charge par M Sixto » a –t-elle reconnu

M Sixto a également assuré le paiement de la formation en santé d’un jeune du village à Kédougou. Après la santé, M Sixto, conscient de l’importance de l’éducation a apporté son modeste soutien.

« Sixto et sa famille ont aménagé une aire de jeu pour les enfants et réhabilité l’école de Nathia. Ils ont solarisé l’école, construit deux magasins et un réfectoire. Ils ont bien repeint les murs de l’école et équipé les salles de classe en tables-banc » a rappelé Mme Aminata Diouma Ndioum, la secrétaire général du GPF de Nathia.

En plus de la mise à disposition de deux ordinateurs à l’équipe pédagogique, des équipements sportifs ont été distribués aux adultes et aux enfants. Dans le souci de contribuer à la réduction de la pauvreté, des actions ont déroulées dans le secteur de l’agriculture.

« Nous sommes très contents des appuis de M Sixto. Grâce à ses appuis, nous arrivons à faire de bons rendements dans l’agriculture. Grace aux batteuses et aux tracteurs qu’il a mis à notre disposition, notre travail est allégé. Un conteneur de 20 pieds a été offert au village pour le stockage de la récolte le grain» a Thierno Moussa Ndioum, Imam du village de Nathia.

Les femmes ont bénéficié d’un accompagnement à l’autonomisation. Ainsi, pour booster le maraichage et l’aviculture, M Sixto a réalisé les travaux de la pose de la clôture du jardin maraicher des femmes et son extension. A cela s’ajoutent la construction d’un grand poulailler et l’achat de 500 poulets pour la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus.

« M Sixto a construit un poulailler pour les femmes de Nathia. Si les poussins sont bien entretenus. Ce sera un grand avantage pour les femmes du village. Sixto a également creusé plusieurs puits dans le village » a confié M Bocar Bâ, boulanger à Nathia.

C’est dans ce sens qu’un atelier de couture a été créé à Nathia pour desservir les villages de Nathia, Boundoucondy, Andjel et Ibel. Cet atelier de couture a été équipé de 10 machines à coudre, de tissus, de fils, de paires de ciseaux. Pendant la pandémie du coronavirus, cet atelier a servi à la fabrication de 5000 masques à distribués à la population un peu partout dans la région de Kédougou.

M Sixto Jiménez a également permis à plusieurs habitants du village de Nathia de dérouler de micro- projets à partir de petits crédits.

« Comme je suis boulanger, j’ai pu bénéficier d’un crédit qui m’a permis de pratiquer mon métier. Après remboursement intégral du montant, un vélo m’a été offert en récompense par M Sixto. J’en suis vraiment fier » a témoigné M Bocar Bâ, boulanger à Nathia.

Il faut reconnaitre que les montants empruntés sont les mêmes montants à rembourser. Il n y a aucun intérêt à rajouter sur le capital emprunté. M Sixto ne s’est pas enfermé dans sa religion. Il s’est ouvert à la religion musulmane en réhabilitant la mosquée du village de Nathia.

Il faut dire que ces belles actions ne sont pas déroulées sans difficultés. Les bénéficiaires sont conscients des comportements qui pourraient un jour porter préjudice aux différents projets. Néanmoins, les femmes de Nathia continuent à en demander encore plus.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn