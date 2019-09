Kédougou : Un camion se renserve et tue un Asp

Ce dimanche 1er septembre aux environs de 15 heures, un camion gros porteur immatriculé au Mali s’est renversé sur la Route nationale numéro 7, près de Kédougou,Et par la même occasion a tué un agent à la Sécurité de proximité (Asp) du nom de Sadio Kanté alias Petit, en service au commissariat urbain de Kédougou.

Selon des témoins, un «sept places» en stationnement a heurté l’Asp qui était à bord d’une moto Jakarta et qui s’est retrouvé sur l’asphalte au moment où un camion malien venait derrière lui. Le gros-porteur l’a écrasé.

Alertés, les éléments de la 62e Compagnie et de secours se sont rendus sur les lieux et ont déposé le corps sans vie à la morgue du centre de santé de Kédougou.

Une enquête a été ouverte par les éléments du commissariat urbain de Kédougou pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Marié et père de deux enfants, Sadio Kanté était âgé de 41 ans.