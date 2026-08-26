Keur Massar : un individu interpellé dans une affaire d’escroquerie foncière portant sur 102,25 millions de FCFA

La Division des Investigations criminelles (DIC) a interpellé un individu dans une affaire présumée d’escroquerie foncière portant sur un préjudice global de 102.250.000 francs CFA. Cinq personnes ont saisi la DIC au cours du mois d’août 2026 pour dénoncer les faits.

Selon les éléments de l’enquête, le premier plaignant affirme avoir remis, en mars dernier, la somme de 50 millions de francs CFA au mis en cause pour l’acquisition de cinq parcelles situées à Darou Thioub, à Keur Massar. Après avoir reçu les fonds, ce dernier lui aurait promis de lui remettre les notifications, délibérations, plans ainsi que l’autorisation du site.

Le plaignant aurait toutefois constaté que certaines des parcelles acquises étaient occupées par d’autres personnes qui en revendiquaient également la propriété.

Les quatre autres plaignants ont, pour leur part, déclaré avoir remis respectivement 22,5 millions, 11,65 millions, 10 millions et 8,1 millions de francs CFA au mis en cause pour l’acquisition de plusieurs parcelles.

Entendu dans le cadre de l’enquête, le mis en cause a reconnu en partie les faits qui lui sont reprochés. Il a confirmé avoir reçu des cinq plaignants la somme globale de 102.250.000 francs CFA.

Il a toutefois soutenu avoir remis à chacun d’eux les documents administratifs relatifs aux parcelles concernées après les différentes cessions. Selon ses explications, une autorité municipale de la localité aurait par la suite attribué certaines des parcelles déjà cédées à d’autres personnes, à son insu.

Cette situation serait à l’origine, selon lui, des doublons constatés sur certaines parcelles ainsi que du début de constructions, provoquant des litiges entre les différents occupants et prétendants à la propriété.

À l’issue de son audition, le mis en cause a été déféré au Parquet de Dakar pour des faits d’escroquerie au foncier. L’enquête se poursuit.