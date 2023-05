Khadim Ndiaye…une valeur sûre pour la politique de Touba

Alors que la plupart des responsables politiques de l’APR de Touba ont mis leurs activités en veilleuse ou ont tout bonnement tourné le dos aux militants et abandonné le champ politique, un responsable politique nommé Khadim Ndiaye investi pleinement et entièrement le terrain avec et par des actions politiques de grande envergure au profit des populations. Cadre chevronné, le commissaire aux enquêtes économiques est une valeur sûre pour diriger la commune de Touba. Ses activités politiques en sont une parfaite illustration.

Dans son patelin de Darou Marnane, il fait du social son cheval de bataille et se déploie corps et âme pour tenir la dragée haute dans la capitale du mouridisme. Khadim Ndiaye a toujours cru que Touba n’est pas la chasse gardée d’aucun politicien de surcroît l’opposition car il y a toujours une solution pour renverser la situation au profit du président Macky Sall qui a beaucoup fait à Touba.

Selon le responsable politique aperiste de la capitale du mouridisme, la prise en charge des jeunes et des femmes avec et par des financement dans le cadre de la DER et d’autres structures de financement.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn