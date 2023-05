Khadim Ndiaye décroche une militante de Pastef à Thiès

Très encré dans l’alliance pour la République et la coalition Benno Bokk Yaakar, Khadim Ndiaye étend ses tentacules politiques jusqu’à Thiès

Au moment où les responsables du parti font le mort ou rase les murs, le responsable politique a réussi à décrocher une militante engagée dans le Pastef de Ousmane Sonko à Thiès. Il s’agit de Fatou Ndong, responsable à Thies-Est qui a tourné le dos au leader du Pastef pour s’engager aux côtés de khadim Ndiaye commissaire aux enquêtes économiques.

Un ralliement qui est venu à son heure car cette ex responsable de Pastef était reconnue pour son engagement politique dans la capitale du rail.

Dans sa communication, il a listé les nombreuses réalisations du président Macky Sall avec des autoroutes et d’autres projets de grande envergure qui profitent entièrement aux populations.

En tout état de cause, ce responsable politique doit être renforcé pour assurer la relève et son engagement aux côtés des populations surtout les femmes doit être reconnu et récompensé par les responsables de Benno Bokk Yaakar et le président Macky Sall en premier.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru