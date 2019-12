Khalifistes de France : Quand deux générations s’affrontent

C’est un secret de polichinelle. Les dissensions aiguës qui minent les « barons socialistes » reconvertis en Khalifistes dès les premières heures de l’incarcération de Khalifa Sall . L’emprisonnement de ce dernier les avait réunis et unis. Mais c’était une unité de façade. Et pour être à l’aise dans ce cadre de lutte, les jeunes Khalifistes avaient pris les devants pour bien déployer la stratégie de lutte pour sortir l’ancien édile de Dakar des griefs de Dame Justice.

Sauf qu’après la libération de l’ex maire de Dakar, le cadre s’est fissuré en deux parties. Une division provoquée encore par ses vétérans qui ne se supportent guerre. Une guéguerre qui insupporte de plus en plus les jeunes qui ont été exemplaires dans ce combat.

Une patience qui commence à atteindre ses limites. Et la goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la volonté de Malick Youm d’organiser une Assemblée Générale sans aucune concertation préalable avec les membres du groupe.

Une décision qui passe mal auprès des jeunes khalifistes qui sont vents debout contre le « fait du prince de Malick Youm ». Pourtant, il y avait embryons d’organisation avec la création de pôles avec des missions bien définis . Et chose invraisemblablement, « le doyen Youm » ne figure dans aucun des pôle une AG, pendant que d’autres khalifistes préconisent d’abord une évaluation des activités des khalifistes.

Dakar Matin