KOLDA : Des enseignants participent à la construction d’une mosquée

Un exemple à bien suivre et à copier dans la vie sociale. Des enseignants participent par leurs efforts physiques à la construction d’une mosquée. Cela se passe dans le village de saré Pathé Bouya commune rurale de Mampatim département de Kolda. Ces enseignants sont professeurs et instituteurs dans ce village où il y’a un CEM et une école élémentaire. A en croire le principal du CEM, ces enseignants ont décidé de collaborer avec les populations du village dans la mise en place de cette maison de Dieu. Et il faut epréciser que hormis cet effort physique, les professionnels de craie ont aussi participé en nature et en espèce. D’ailleurs de ces enseignants, ils sont musulmans et chrétiens. Une harmonie dans la vie sociale et scolaire au grand bénéficie des populations de la localité

ELHADJI MAEL COLY