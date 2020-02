Saourou Sène appelle les enseignants à la vigilance

Enseignants du Sénégal, le Secrétaire Général du Saems vous parle

Chers collègues, chers responsables et militants du SAEMSS, le moment est venu de communiquer encore avec vous, malgré nos sorties de presse et les communiqués du G7.

Après le premier plan d’action qui nous a servi d’alerter à l’endroit de l’opinion et en direction du Gouvernement sur encore cette rengaine du non-respect des accords nous allons vers des moments encore difficiles pour l’école sénégalaise des moments de lutte imposées par l’État du Sénégal.

Pour rappel, malgré l’effort fait au niveau de la Fonction Publique en termes de publication des actes et l’annonce de la caravane de la Fonction Publique intitulée ‘mon acte en 72h ‘nous considérons la vraie solution c’est d’engager résolument le processus de la dématérialisation conformément aux engagements contenus dans le protocole du 30 Avril 2018.

Aujourd’hui nous le rappelons il y a des points du protocole qu’on pouvait très rapidement régler sans tambour ni trompettes, il s’agit :

– le décret qui crée le corps des PCEMG en EPS, pour recruter les détenteurs du diplôme et engager le processus de reversement des MEPS dans ce nouveau corps.

– l’ouverture du concours des passerelles Professionnelles dont les quotas ont été notifiés à l’enseignement Supérieur depuis Avril 2019

– la tenue d’un atelier pour finir les travaux sur la question du corps des administrateurs scolaires.

– la tenue d’un atelier pour discuter sérieusement sur la fiscalité sur les salaires et les rappels d’autant plus que le code général des impôts parle d’allègement du fardeau fiscal et d’équité fiscale. Pour rappel nous payons en un an les impôts d’un rappel de trois ou quatre années.

D’autres questions de gouvernance sont à étudier pour plus de performances scolaires comme la question des classes pléthoriques due à un déficit d’enseignants malgré l’effort fait cette année de même que le problème spécifique aux professeurs de philosophie dont la FASTEF retient les résultats des examens pour défaut de paiement des émoluments dus aux formateurs.

Je n’oublie pas bien sûr la question difficile des chargés de cours avec un statut hybride.

En ce qui concerne la question du système de rémunération des agents de la Fonction Publique, je rappelle pour le saluer que l’État a arbitré l’augmentation des salaires à hauteur de 5% dans le secteur privé. Le même Etat sait très bien que bon nombre d’agents quittent le public pour aller dans le privé pour des raisons de traitement salarial. Aujourd’hui tous les agents de l’Etat savent qu’ils sont payés sur la base d’un système de rémunération inique et inéquitable à partir de ce moment des correctifs s’imposent. D’autant plus que le Chef de l’État l’ayant reconnu avait commandité une étude mieux il avait instruit l’inspection générale de l’État pour y voir plus clair. L’attente de tous et de chacun est qu’on aille dans des discussions pour aboutir a des propositions pertinentes pour corriger ce qui doit l’être. Je reconnais le caractère complexe d’un tel exercice mais en bon sénégalais et comme de tradition on peut arriver à des résultats importants pour le Sénégal et sa Fonction Publique. Cela aussi fait partie de l’exception Sénégalaise.

Sur la question de l’habitat des propositions nous sont faites avec le projet des cent mille logements et la remise de parcelles aux syndicats dans certaines zones .Nous l’avons apprécié à sa juste valeur (ce qui a permis au journal SOURCE A de me prêter les propos suivants : ‘ »nous avons de bonnes nouvelles à porter à la base » ») Hélas j’aurais vivement souhaité plus de bonnes nouvelles à porter à la base que de simples propositions non encore discutées par nos coopératives avec ses promoteurs et l’État).

En sommes camarades restons vigilants surtout avec une possible campagne d’intoxication dans les réseaux sociaux ou même avec une certaine presse.

Cette lutte nous ne l’avions souhaité mais elle s’impose à nous avec le dilatoire de l’État sur un protocole pas vraiment difficile à respecter.

Pour notre part, c’est un appel fraternel aux responsables aux militants aux sympathisants et aux enseignants de tout bord de rester lucide et serein. Je lis parfois des collègues qui semblent vouloir confondre vitesse et précipitation. Si vous avez confiance à votre syndicat, à son leader à l’équipe qui travaille avec lui aux G7 de façon générale je crois que vous devrait toujours garder votre sérénité et rester à l’écoute. Parfois le silence peut-être un silence très assourdissant. On ne crie pas en cuisinant même si cela vous paraît lent ou mou sachez que notre seule raison d’être c’est la revalorisation de notre noble profession surtout que nous avons fait le serment de rester enseignant mais surtout de créer les conditions d’un bon enseignement.

SAOUROU SENE SGN DU SAEMSS