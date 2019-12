Le bilan total est estimé à une quarantaine de femmes fistuleuses qui viennent de retrouver leur dignité. Cela a été possible grâce au camp de fistules obstétricales qui s’est déroulé pendant cinq jours dans la capitale du Fouladou. L’initiative est du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale en partenariat avec l’UNPA et AMREF. Ces femmes malades de la fistule ont été déniché grâce à un travail appuyé par les ONG FODDE et CASADES, qui ont intervenu dans l’indentification et la confirmation des cas. Le bonheur retrouvé, ces femmes aujourd’hui guéries nécessitent une réinsertion dans la société où elles étaient marginalisées par leurs propres proches d’abord. Ainsi la tutelle promet d’accompagner ces femmes à mener leurs propres activités économiques.

ELHADJI MAEL COLY