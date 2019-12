L’honorable député Moustapha Cissé Lo a levé un coin du voile… de la magouille qui est de mise au niveau du secteur agricole. A l’Assemblée Nationale et, en présence du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipe Rurale Moussa Baldé, le premier-vice-président de l’Assemblée Nationale a dénoncé de manière énergique cette clique de «paysans du dimanche» qui auraient bénéficié, indûment, des centaines, voire des milliers de tonnes d’arachides, de niébé et d’engrais, etc. Aidés par des services de ce département, ils revendent ces produits afin de s’enrichir sur le dos des pauvres paysans sénégalais. Ce qui fausse les statistiques dans ce domaine ce, malgré les sommes colossales injectées par l’Etat pour leur ôter une épine du pied. La liste de ces éhontés «suceurs» du sang du paysannat sénégalais sera bientôt publiée. L’on note de petits poucets de la politique qui squattent les cafés et autres restos de Dakar pour se la couler douce, après avoir accompli leurs sales boulots. A vous faire frémir !