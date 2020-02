KOLDA : La 46ème édition de la ziarra chérifienne a vécu

Le village de Saré Mamady a vibré aux sons et rythmes de l’islam. Ainsi se déroulait du vendredi au samedi la 46ème édition de la ziarra annuelle de la famille chérifienne fondatrice de cette bourgade de la commune rurale de Dioulacolon dans le département de Kolda. Cet important rendez-vous religieux regroupe des fidèles venus des différents coins du pays et de la sous-région. En hommage au père fondateur Chérif Limane Aidara, cette ziarra est une véritable rencontre religieuse sur l’islam et ses préceptes. Des valeurs que le guide religieux de son vivant, a toujours incarné de par son comportement et l’enseignement du saint coran à plusieurs de ses talibés de différentes origines. Pour cette 46ème édition, Chérif Léhib Aidara actuel guide religieux a invité les fidèles au respect des valeurs de l’islam, au bon voisinage, à la solidarité des personnes et autres comportements en adéquation avec la religion musulmane. Venu représenter le président et son gouvernement, le ministre de la culture et de la communication par ailleurs maire de Sédhiou, a appelé à l’unité des cœurs et des esprits dans le travail pour le développement du Sénégal. Et cela en présence du gouverneur de la région accompagné du ministre Moussa Baldé, du préfet du département, du maire de Kolda DG des postes, du directeur national des Domaines et autres autorités religieuse et politiques. A signaler la présence de l’église catholique de kolda représentée par une forte délégation comme pour témoigner davantage l’harmonie entre ces deux religions.

ELHADJI MAEL COLY