Kolda : La région compte 26.000 candidats scolaires tout examen confondu

Dans la région de kolda, ils sont au moins 26.000 candidats aux différents examens scalaires confondus. La révélation est de l’inspecteur d’académie. Il s’agit des candidats au CFEE et à l’entrée en 6em, au BFEM et baccalauréat général et technique. Mamadou Goudiaby de préciser que sur ce nombre, 75 sont présentement hors de la région depuis l’arrêt des cours à cause de la maladie du coronavirus. L’inspecteur d’académie a aussi révélé qu’il y’a 1949 enseignants hors de la région. En Comité Régional de Développement (CRD) préparatoire à la reprise des cours prévue le 02 juin prochain, les autorités de l’école, les autorités administratives et les partenaires de l’école ont passé à revu les conditions idoines pour une meilleure reprise des enseignements apprentissages. Le retour à kolda de ce personnel de l’école hors de la région est fortement souhaité avec les mesures de l’État pour faciliter leur déplacement vers leurs zones d’exercice. A cette rencontre tenue ce jour, les collectivités locales partenaires de l’école, ont promis de mette en place les équipements et produits nécessaires pour protéger enseignants et élèves contre le coronavirus.

ELHADJI MAEL COLY