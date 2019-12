KOLDA: Le mouvement Action enrôle 1500 élèves dans la CMU

Dans la région de Kolda, ils sont 1500 élèves des collèges, lycées et écoles élémentaires qui sont enrôlés dans la Couverture maladie universelle (CMU), en plus pour ces potaches de bénéficier d’un kit de fournitures scolaires. Le coût global est estimé à plus de 10 millions de francs CFA. Le tout à la charge du Mouvement social Actions du Pr Daouda Ndiaye, chef du département parasitologie de l’Ucad (Université Cheikh Anta Diop de Dakar). La cérémonie de remise des cadeaux (kits et cartes d’accès à la Cmu) a eu lieu dans la cour de la Préfecture de Vélingara, en présence des bénéficiaires, des parents, des enseignants, des partenaires de l’école, des élus locaux, et des autorités administratives, scolaires et académiques. Ces 1500 élèves sont répartis ainsi dans les trois départements de la région de Kolda : 500 pour Kolda, 500 pour Vélingara et 500 autres pour Médina Yoro Foulah. Et pourquoi cette action noble à l’endroit de l’école, Daouda Ndiaye dira : « C’est pour payer ma dette à la communauté nationale qui a payé mon cursus scolaire. J’ai passé tout mon cursus scolaire dans le public. Etant issu d’une famille modeste, je n’aurais jamais atteint ce niveau d’éducation n’eut été l’école publique ». Les bénéficiaires sont des élèves qui se sont bien distingués en termes de performance scolaires, après évaluation des enseignements apprentissage.

ELHADJI MAEL COLY