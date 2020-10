Kolda : Les constructions dans la forêt classée arrêtées !

Le sous-préfet de Dioulacolon met fin à l’anarchie et à la destruction de la forêt classée de Mahon. La commune de Kolda étant devenue étroite, certains habitants de la ville de Kolda ont commencé à construire dans la forêt classée de Mahon, située près de la capitale régionale.

Selon « L’As » qui donne la nouvelle, le sous-préfet El Hadji Djibril Fall a signé un arrêté pour suspendre toutes les constructions situées sur l’assiette foncière de la commune de Dioulacolon, après le poste de contrôle de la gendarmerie, sur l’axe Kolda-Vélingara. Sa décision est motivée par un lotissement irrégulier et un empiètement sur la superficie de la forêt classée de Mahon. C’est la section du Forum civil à Kolda qui a attiré l’attention du sous-préfet et de l’inspecteur régional des Eaux et Forêts de Kolda.