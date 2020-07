Kolda : Les prix des moutons varient entre 75.000 et 500.000 f CFA

ELHADJI MAEL COLY

C’est chanté à l’unisson, les prix des moutons sont chers dans la capitale du Fouladou. C’est entre 75.000 et 500.000 f CFA. Un tour au marché principal des moutons a permis de fer ce constate. Sur les lieux, les acheteurs tournent de gauche a droite sans payer la moindre somme pour avoir un mouton. Et certains acheteurs demandent à l’État de faire payer aux vendeurs les taxes nécessaires. « C’est une perte pour l’État d’enlever toutes les taxes, aprés les éleveurs et vendeurs continuent à vendre leurs bêtes trop cher » a lancé Ahmadou. Ce père de famille dit venir tous les jours au foirail sans avoir un mouton en fonction de sa bourse. Du côté des vendeurs, la cherté des prix est due a l’absence des moutons à cause de la fermeture des frontière terrestre. La maladie du coronavirus est passée par là.