Inondation à Ziguinchor : Soumaila Manga propose des solutions…

QUELLES SOLUTIONS FACE AUX INONDATIONS À ZIGUINCHOR-COMMUNE ?

Il y a souvent un amalgame entre inondations (2011, 2013, 2017 et 2020) et stagnation des eaux de pluie dans les zones non ædificandi comme Boudody, Goumel, Santhiaba, Belfort etc. C’est cela qui fait qu’il y a spéculations sur les responsabilités des uns et des autres.

Mais, l’urgence est, aujourd’hui, de sortir Ziguinchor-commune de cet abîme des inondations. Et nous n’y arriverons jamais sans un changement paradigmatique. Ce dernier doit consister à agir désormais sur les « causes » et non sur les « symptômes » de cette « maladie » chronique ayant pour nom « mal gouvernance locale ».

Nous avions fait un diagnostic dans une contribution précédente et avions relevé « Les causes des inondations à Ziguinchor-commune » :

C’est partant de celles-ci qu’il est possible d’arriver à une meilleure solution. Rappelons au passage qu’il faudra du « Courage » pour l’aboutissement de celle-ci mais aussi, il faudra interroger la « Mémoire de la ville » pour réussir.

Ce « Courage » ne peut nullement être incarné par ces politicards locaux qui ont les mains liées. Il faudra un « Homme neuf » qui aurait « L’odeur d’une voiture neuve » comme pour paraphraser Barack Obama.

Quant à cette « Mémoire de la ville », elle ne peut être interrogée que par ceux qui ont un commun passé politique avec la ville. Or, en interrogeant cette « Mémoire de la ville », nous arrivons à la conclusion selon laquelle ni la pluviométrie, ni les caractéristiques physiques, encore moins la position géographique de la ville ne sont à l’origine des inondations.

Venons-en maintenant à la solution !

PREMIÈREMENT : il consistera à faire un état des lieux de tous les établissements qui occupent les passages naturels des eaux de ruissellement. Ensuite, il s’agira de libérer ces passages naturels ou à défaut créer des canaux de déviation aux frais des « coupables ».

DEUXIÈMEMENT : cela reviendra à mettre en place un système performant de ramassage des ordures ménagères en s’inspirant des programmes ROTAZ, « Travail contre nourritures » en les modernisant. Il faut faire revenir les dépôts transitoires et trouver une décharge finale sécurisée et contrôlée.

TROISIEMÈMENT : le pilotage à vue du curage des caniveaux, ce « Taff Yeugueul », doit cesser. À la place, il faudra la mise à contribution des entrepreneurs locaux, des bonnes volontés, des ASC, des associations ainsi que tous les volontaires et bénévoles pour mener des opérations de désensablement.

QUATRIÈMEMENT : toutes les entreprises qui ont eu à mener des travaux dans le périmètre communal sans avoir mis en place un système adéquat de drainage des eaux doivent être mises face à leurs responsabilités. Soit, elles mettent la main à la poche dans le cadre de la RSE, soit elles seront traduites devant les juridictions compétentes pour répondre des dégâts causés aux populations. Une « Liste rouge communale » pour les entreprises qui refuseront d’assumer leurs responsabilités et faisant résistance à la commune doit être dressée.

Quant aux moyens pour réussir, précisons que Ziguinchor-commune en dispose largement car nous avons prouvé que le budget communal peut être doublé et passer de 02,5 milliards à 05 milliards.

C’est, grosso modo, la solution pratique pour sortir Ziguinchor-commune de cet abime des inondations. Le moment venu, nous détaillerons tout cela dans le cadre de notre offre politique pour la conquête de la mairie de Ziguinchor.

Soumaila Manga, président Debout Pour La Partie-DLP

Membre du Mouvement JUSCA

Candidat à la mairie de Ziguinchor