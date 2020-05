KOLDA: Mansour Faye distribue des vivres aux populations

Cela s’est passé dans la commune de Médina Yoro Foulah chef-lieu de département dans la région de Kolda. Pour ce département, ils sont 11.104 ménages à bénéficier de ces vivres de l’Etat dans le cadre des impactés du Coronavirus. Et c’est le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale qui est venu à Médina Yoro Foulah lancer officiellement la distribution de ces vivres composés entre autres de riz, du sucre et de l’huile.

En kits alimentaires complets, chaque ménage bénéficiaire reçoit deux sacs de riz, dix litres d’huile, dix kilogrammes de sucre, deux sachets de vermicelles et du savon. Pour ces 11.104 ménages soit 54 % de la population totale, la satisfaction est totale comme l’ont affirmé Mallé Cissé et Arona Koulibaly. Ces deux bénéficiaires tout comme leurs camarades ont félicité le président Macky Sall pour cette initiative dont l’action est venue au bon moment. Sur les lieux, le ministre Mansour Faye s’est félicité du travail de ciblage des populations vulnérables et tout le processus qui a abouti à cette distribution. Il aussi invité toutes forces vives impliquées à tout faire pour que les vivres arrivent aux ayants droit avant l’installation de l’hivernage. Ce lancement donne le ton à la région de Kolda pour continuer à distribuer ces vivres aux ménages bénéficiaires.

ELHADJI MAËL COLY

