Club de football, de Basket-ball, de Volley-ball, de Hand-ball, ASC, et autres, toutes les formations sportives de Kolda ont reçu du matériel sportif des mains de Moussa Baldé. Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural veut ainsi redynamiser et accompagner la jeunesse du Fouladou dans ses différentes activités sportives.

Sur un coup global de deux millions cinq cent de nos francs, ce matériel est composé de jets de maillots différents formats, des dossards, et autres. Le ministre de l’agriculture par ailleurs président du conseil départemental de Kolda, a aussi pensé aux arbitres en leurs offrants équipements et matériel. La cérémonie de remise de ce matériel s’est déroulée à quelques heures de la grande finale de football des phases départementales. Un événement dont le professeur Moussa Baldé est parrain. Pour cette édition, l’ASC Jam Jam a remporté le trophée, après un score d’un but à zéro face à l’ASC Escale en junior/sénior. Alors qu’en cadet, le Janké Wally s’est adjugé du trophée. Un rendez-vous sportif qui a vu la forte présence de différentes autorités aux côtés du professeur Moussa Baldé qui a appelé les jeunes à œuvrer pour le développement du pays dans la paix et la concorde

ELHADJI MAEL COLY