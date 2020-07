KOLDA : Sanoussi Diakité parle à cœur ouvert sur son engagement politique

Je réponds à une invite d’un jeune à parler de mon engagement en politique et de mon engagement politique. J’espère que ces quelques lignes permettront d’en appréhender l’essentiel.

Mon engagement en politique est dans la continuité de mon engagement social : générer des transformations sociales porteuses d’essor et de bien-être collectifs et individuels par le travail et l’innovation adossés aux valeurs.

En toute modestie et toute humilité, ceux qui me suivent ont pu avoir connaissance des actions et réalisations à mon actif dans ce sens depuis ma tendre jeunesse. A mon sens, il s’agit de se mettre au service de sa communauté et donner du sens à son existence car je considère qu’être utile à sa communauté (son terroir, sa région, son pays), est le niveau le plus élevé d’accomplissement, bien plus que la réussite matérielle ou la jouissance de privilèges et de pouvoir. Mon engagement en politique signifie une mise à l’échelle de mon engagement social.

Dans ce sens, la ligne politique initiée par le Président Macky Sall et structurée autour de la préservation des fondamentaux de la république et de la conviction selon laquelle « la politique peut très bien s’accommoder de l’éthique, de la morale et de la loyauté. » s’est présentée à moi comme un cadre d’expression et d’action ainsi que de la perspective correspondant à mon engagement et mes aspirations. J’y ai adhéré.

Donc mon engagement politique auprès du Président Macky Sall est d’ordre idéologique. Un passage de son livre « Conviction Républicaine » page 22, permet d’en appréhender la quintessence : « Rien mieux que la République ne sanctionne l’effort dans la durée.

C’est que la res publica a cette faculté de rendre la chose publique accessible à toutes et à tous du fait du mérite de chacune et de chacun. Parce qu’elle récompense le mérite plutôt que l’origine et le rang social, la république est à la fois un facteur de paix et de sécurité pour l’Etat et la Nation dont elle organise les institutions démocratiques et la gouvernance à tous les niveaux de la vie publique. »

Je me retrouve parfaitement dans cette doctrine : l’effort et le mérite doivent être les leviers de l’ascension sociale. Le parcours politique du Président Macky Sall en est une belle illustration. De mon éducation, de mon parcours et de ma vision du monde, je reste attaché, sans autre alternative, à ces valeurs fondamentales.

J’ai adhéré à une cause dont je suis convaincu de la justesse et de la pertinence dans la gestion de la chose publique car elle offre à chacune et à chacun la chance de réaliser ses aspirations et d’aller le plus loin possible en toute sécurité et en toute dignité. Par essence, elle n’est ni contre ni pour une personne, elle transcende même les gens qui ambitionnent de l’incarner.

Source : sanoussidiakiteofficiel

Par ELHADJI MAEL COLY