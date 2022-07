Koulibaly est arrivé à Londres pour passer sa visite médicale (vidéo)

Kalidou Koulibaly a finalement décidé de quitter Naples, après 8 saisons. Le club Italien a accepté l’offre de 40 millions d’euros de Chelsea, selon la presse européenne. Actuellement à Londres pour passer sa visite médicale, le champion d’Afrique signera un contrat de 5 ans avec les Blues à l’issue de ce protocole sanitaire.

Kalidou Koulibaly has arrived in London to have a medical to complete his move from Napoli to Chelsea. 🔵 pic.twitter.com/0MlYjvDMKV

— Football Daily (@footballdaily) July 14, 2022