La bataille du Djoloff aura bien lieu !

Cette terre du Djoloff reste importante dans la vie socio-économique du Sénégal.

Elle est surtout remarquable par son histoire riche en événements majeurs .

Aussi, dans sa vie politique récente que d’enseignements de par ses grandes figures contemporaines.

Qui ne se souvient pas de Djibo Leyti KA , de Daouda SOW , de Magatte LO pour ne citer que ces trois des ogres de la politique qui ont vécu pour la politique et qui ont laissé des traces encore visibles .

Eux n’avaient pas internet et les réseaux sociaux donc les confrontations de terrain étaient moins perceptibles

De nos jours se dessinent d’autres batailles avec des moyens de diffusion ultra rapides ( radios communautaires , internet et ses canaux multiples )

Cette fois ci le départ de Aly Ngouille NDIAYE du gouvernement, ouvre un vaste boulevard pour sa confrontation avec Samba Ndiobene KA actuel Maire de Dahra .

L’actuel Ministre du développement communautaire et de la solidarité nationale que certains traitent de maire par défaut puisque les terres de ses parents sont à quelques encablures.

Il faut reconnaitre que la commune de Dahra économiquement est la plus importante du département .

En effet , Dahra joue un rôle avant gardiste pour les dix huit autres .

Si son édile peut rassembler ses pairs ,a t il les ressources pour emporter l’adhésion d’ une jeunesse très politisée et très au fait des actualités .

Une jeunesse qui réclame a corps et à cri une meilleure considération et plus de parts dans la répartition des retombées de la croissance .

Le Djoloff est une terre d’émigration ne l’oublions pas donc de contacts permanents avec la diaspora .

Tout le monde parle de Djoloff dans l’hexagone pour dire Sénégal.

Dire que la bataille du Djoloff comme dans les livres d’histoire aura bel et bien lieu est un euphémisme.

De grâce faites nous une bataille civilisée ,avec des idées de développement du terroir et non d’insultes ,d’invectives et de jets de pierre

Il est notoire qu’entre Aly Ngouille NDIAYE maire de Linguère et Samba Ndiobene KA maire de Dahra ça n ‘ a jamais été le grand amour .

On a voulu jouer les convenances républicaines et la solidarité gouvernementale mais, ce qu’on a toujours caché dans les cœurs sera visible et on en voit le bout du nez

La réunion des maires de la localité après la désignation de Amadou BA pour porter le drapeau de ce qui va rester du benno sonne comme un rappel des troupes .

Qui pour jouer les bons offices ?

Mayoro MBAYE

Citoyen du monde