La CCR-France salue la «pertinence» du dernier discours de Macky Sall

La tradition républicaine a été respectée avec l’adresse à la Nation du Président de la République, SEM Macky SALL.

Cependant, celle-ci a la particularité d’être la dernière du Chef de l’Etat après deux mandats et surtout, après avoir pris la décision historique de ne pas se représenter pour un second quinquennat comme la loi l’y autorise.

D’une manière ou d’une autre, l’Histoire du Sénégal retiendra indéniablement le passage du Président Macky SALL à la tête du pays. Ce discours empreint d’émotion et de solennité a été suivi par des millions de Sénégalaises de par le monde.

En sacrifiant au rituel avec ce dernier message solennel, le Président a rappelé les efforts consentis pendant 12 ans en termes de budget, d’équité territoriale et sociale, d’infrastructures avec des chiffres à l’appui, sans oublier le TER et le BRT. Le Sénégal émergent est perceptible à travers les réalisations dans beaucoup de domaines comme l’électrification, l’accès à l’eau potable, l’agriculture, l’élevage, la pêche, les cultures urbaines et industries créatives, les villages artisanaux, l’exploitation des ressources gazières et pétrolières.

L’éducation, la formation et l’enseignement supérieur ont été passés en revue de même que l’emploi des jeunes, le soutien aux travailleurs et aux ménages sans occulter les femmes. Avec joie, le Président annonce la poursuite du programme « Xëyou Ndaw Yii » portant sur 82000 emplois jeunes pour un montant global de 450 milliards.

Dans le domaine de la paix et de la sécurité, le Président a attiré l’attention des Sénégalais sur une de nouvelles formes de violence, alimentées par l’extrémisme, le populisme et la manipulation, qui menacent notre vivre ensemble, allant jusqu’à causer des morts en passant par la destruction des biens, la cyber-attaque envers des sites stratégiques.

En outre, la transmission du pouvoir à son successeur et la nécessité d’une élection apaisée ont été martelées avec force. Dans la continuité de son œuvre, il a annoncé la création d’une Fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement.

Le Président de la République, SEM Macky SALL a clôturé son discours par des remerciements aux sénégalais pour la confiance qu’ils lui ont accordée pendant ses deux mandats à la magistrature suprême du Sénégal

Fort de cette dernière allocution du Président, remplie d’émotions et de symboles, la CCR-France salue la pertinence du discours et s’engage à perpétuer la vulgarisation de ses réalisations auprès de l’opinion nationale et internationale. La CCR-France saisit également ce moment particulier de l’histoire de notre formation politique pour rendre un vibrant hommage au Président Macky SALL. Les Cadres de l’APR France lui témoignent leur gratitude pour l’attention particulière qu’il a porté à la CCR-France. Les Cadres de l’APR-France resteront plus que jamais mobilisés pour l’élection du candidat Amadou BA dès le premier tour ; et seront à ses côtés pour poursuivre l’œuvre majestueuse réalisée par le Président Macky SALL.

Vive la République !

Vive le Sénégal !

Fait à Paris, le 31 décembre 2023

Convergence des Cadres Républicains de France