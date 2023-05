La chronique de Kaccoor Bi sur les morts dans les manifestations

Tués par des «hélices de pirogues»…Par Kaccoor Bi

Bon Dieu, quand est-ce qu’elle s’arrêtera donc cette série macabre ? Nos frères et enfants tombent et meurent bêtement sans que cela émeuve grand-monde. Des personnes trépassent dans nos commissariats.

D’autres dont des éléments des forces de défense disparaissent avant d’être retrouvés sans vie. Des corps en décomposition et vite enterrés sans qu’une autopsie ne soit faite. A Ngor, une jeune fille a été retrouvée morte et, avant même l’autopsie, le ministre de l’Intérieur dit qu’elle aurait été tuée par l’hélice d’une pirogue ! Bien évidemment personne, à commencer par les parents de la victime, ne croit à sa version. A Keur Mbaye Fall, un jeune homme a perdu la vie lors des manifestations de mardi dernier. Il baignait dans une mare de sang lorsqu’il a été découvert.

Le ministre de l’Intérieur s’est vite fendu d’un communiqué, expliquant les causes du décès par… une arme blanche ! Mais hier, l’autopsie pratiquée a révélé que l’adolescent a été atteint par un projectile qui ne pourrait être qu’une balle ou une grenade lacrymogène. Conclusion : là aussi, le ministre nous racontait des bobards. Depuis mars 2021, douze manifestants (dont le jeune Keïta de Keur Mbaye Fall) seraient morts par balles. Les organisations de défense des droits de l’homme ont beau s’indigner, le pouvoir reste dans la dénégation. Sans doute que tous ces manifestants ont été tués par des hélices de pirogues!

Les plus coriaces parmi l’armée mexicaine jurent, la main sur le cœur, que l’auteur de tous ces morts ne serait autre que…celui qui perturbe le sommeil du Chef. C’est-à-dire le facho, rebelle, le salafiste, l’aventurier, le bien nommé Oscar Sierra. Remarquez qu’ils ne parlent plus de ces éléments du MFDC qui se seraient aventurés dans la capitale où ils auraient semé mort et désolation avant de quitter tranquillement Dakar pour rejoindre le maquis. Au nez et à la barbe de nos forces de sécurité !

La commission d’enquête annoncée pour faire la lumière sur les morts de mars 2021 n’a toujours pas vu le jour. Des jeunes sont canardés comme des lapins à Ziguinchor, Bignona et Dakar sans qu’aucune enquête ne soit faite pour situer les responsabilités.

Trop de morts, trop de mensonges dans ce pays qui fut pourtant une vitrine de la démocratie en Afrique. Et tout se passe sous les yeux de nos distingués chefs religieux plus préoccupés par la modernisation de leurs cités que par les souffrances de leurs fidèles. Mais Dieu saura reconnaître les siens!

KACCOOR BI – LE TEMOIN