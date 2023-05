Présidence de la fédé de basket : Diourbel soutient la candidature de Me Babacar Ndiaye

En tournée dans le pays pour rencontrer les clubs de basket, le candidat sortant Me Babacar Ndiaye a reçu le soutien des équipes de la ligue de Diourbel pour lez élections prévues le 27 mai prochain. En effet, sur 4 clubs affiliés cette saison, les trois ont assuré leur vote à Me Ndiaye. Il s’agit de Diamono de Diourbel, Olympique de Mbacké et Asc Ville de Diourbel.

Prenant la parole, Mme Diallo Fatou Kiné Pouye, a parlé au nom des clubs et a réitéré tout le soutien de la ligue. Elle s’est basée sur la parfaite entente entre le président sortant et les clubs de Diourbel car ce sont des relations qui datent de plusieurs années.

Le président Me Babacar Ndiaye a précisé que ce n’était même pas la peine de faire l’étape de Diourbel car il sait nettement que les clubs du Baol lui sont toujours favorable et que par conséquent des innovations relatives au sponsoring des sociétés qui sont établies dans le Baol et d’autres partenaires seront mis à contribution pour apporter un plus à la ligue et qu’une subvention de la fédération Sénégalaise de basket va venir pour appuyer et soutenir les efforts de la ligue de Diourbel surtout pour la gestion de la petite catégorie.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn