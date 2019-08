Macky Sall en congés, El Capo et Cobra à l’intérim. Dr Gaye et son option de régler une injustice par les réseaux sociaux, ce tribunal virtuel doublé d’un contre pouvoir. Les multiples problèmes rencontrés par les Sénégalais, tels que les contrôles routiers défaillants, dont la cause n’est rien d’autre qu’un déficit de formation et une mauvaise politique de sécurité routière. Le chroniqueur de Senegalactu dans son émission “Naniouko Wakh” revient également sur la guerre de succession au sein de l’APR par les lieutenants de Macky qui n’ont d’ambition que de le remplacer en 2024. Pourquoi Sadio Mané ne fait pas partie des trois nominés de l’UEFA ? Seydina Seck nous propose une analyse globale et multiforme de ces questions.