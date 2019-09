La fonction présidentielle précède la naissance, en réalité. On ne devient pas Président d’un pays. On vient au monde avec l’étoile de la mission. On fait semblant de développer des stratégies pour y parvenir avec ses amis et ses ennemis gesticulent en pensant empêcher l’inévitable. Ceux qui sont dépourvus d’ambition et qui croient impossibles toutes les grandes choses ricanent et gèrent leurs petites affaires.

Ceux qui oublient la place de Dieu dans leur destin et celui des autres s’agitent pour baliser le chemin à untel ou le bloquer contre un autre, s’ils ne chantent pas faux pour se rendre indispensables et éternels en proclamant le contraire de leurs véritables intentions. En réalité, le plus souvent, ils exposent à la boucherie politique leurs poulains et exécutent les mauvaises cibles en travaillant inconsciemment en faveur de ceux-là pour qui les hautes fonctions sont réservées au final.

Un dauphin politique qui n’echoue pas sur les berges est prédestiné et son parrain est béni pour ainsi tomber sur le bon cheval caché. Nul humain ne peut créer un Président pour un pays. Cette exclusivité est du ressort de Dieu, l’Omniscient, l’Omnipotent. Pourtant, par des signes, des signaux et des symboles, IL montre presque son « choisi » et ferme les yeux des ogres pour leur empêcher d’exercer de sales besognes sur lui. Les ogres et les cupides négligent toujours l’étoile polaire de leurs semblables dans la classe politique.

Quand l’heure de briller de l’étoile sur tous ses concurrents arrive, même ses conneries deviennent populaires ou il n’en commet point. Ses bévues passées sont oubliées, banalisées ou placées dans un contexte favorable à une meilleure relecture. Ya Allah. Ceux qui peuvent ou veulent perturber son éclat seront empêchés par la maladie ou d’autres soucis, morts, emprisonnés, exilés, déstabilisés, etc.

Ni l’argent ni la force publique encore moins la naissance et le soutien de tous les lobbies ne sauraient faire de quelqu’un Président d’un pays.

Ni la maladie ni la prison encore moins la pauvreté ou la discrimination, l’acharnement et la cruauté ne peuvent empêcher à un prédestiné de devenir Président d’un pays.

Calmons nos ardeurs et limitons-nous aux prérogatives humaines.

Après toutes les théories rationnelles des analystes politiques portant sur les 24 candidats à l’élection présidentielle tunisienne, la surprenante qualification au second tour de deux « OVNIS POLITIQUES « , comme les appelle Marwane Ben Yahmed de Jeune Afrique, est aussi à lire sous l’angle de ce qui précède.

Qui sont les deux OVNIS POLITIQUES de la Tunisie ?

Kais SAIED, 61 ans, électron libre désargenté, il est un « universitaire » qui enseigne le droit constitutionnel sans « grand relief » académique. Il n’est qu’à cet âge qu’un simple MAÎTRE-ASSISTANT qui n’a jamais soutenu sa thèse de doctorat. Il parle comme une mitrailleuse tellement son débit est saccadé. Il est sans parti politique. Nabil KARAOUI, 56 ans est en prison et n’a pas battu campagne (sa femme l’a fait à sa place) et il symbolise le « système » et est férocement combattu par les tenants du système. Sans formation académique solide, il a été un petit vendeur de produits Palmolive et Colgate « avant de devenir le numéro un de la communication, de la publicité et de la télévision » en Tunisie. Pourtant, il est devancé par le taciturne taiseux sans charme ni élégance enseignant du supérieur sans thèse.

Les 22 autres candidats riches avec des partis politiques bénéficiant du parrainage des grands lobbies et des grandes gueules du pays pourront bien attendre encore. Les complots des oligarchies n’ont pu rien changer.

Sacrés destins ! Sacrée Tunisie !

Qu ‘Allah soit notre Parrain. Amine.

Aliou SOW