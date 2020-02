La Cojer dénonce des forces obscures dans l’APR

Communiqué de la COJER

Ces derniers jours, notre formation, l’Alliance Pour la République, est traversée par un débat qui appelle de la Convergence des Jeunesses Républicaines une prise de position claire, nette et sans équivoque.

La COJER, fidèle à sa vocation de sentinelle et d’épine dorsale, condamne avec véhémence l’existence de forces obscures, déterminées à noyauter et à liquider l’Alliance Pour la République. La Convergence des Jeunesses Républicaines renouvelle sa fidélité et sa loyauté au Président Macky SALL, Président de notre parti, et lui demande de ne ménager aucun effort pour extirper ces forces maléfiques de nos rangs et les mettre hors état de nuire.

La COJER met en garde contre toute tentative hasardeuse de déstabilisation de notre formation et promet d’en découdre avec toute force ou mouvement, courageusement anonyme.

La Convergence des Jeunesses Républicaines invite toute la jeunesse du parti à la mobilisation derrière le Président Macky SALL, notre unique référence et seul centre d’impulsion de notre déploiement.

La COJER exhorte les militantes et militants à faire preuve de discernement et à ne donner de suite qu’aux directives édictées par le Président Macky SALL

Fait à Dakar

Le Coordonnateur Moussa SOW