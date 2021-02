La commission ad hoc envoie Ousmane Sonko en plénière

Les choses s’accélèrent dans la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko. Malgré la démission des députés Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Dièye, la Commission ad hoc, s’est quand même réunie ce lundi. Cheikh Bara Dolly Mbacké, président du groupe parlementaire liberté et démocratie, explique ce qui y a été dit.

« La commission s’est réunie et a pris la décision d’envoyer Ousmane Sonko le dossier en plénière pour la levée de l’immunité parlementaire. Mais, notre position demeure la même. Nous sommes contre la levée de cette immunité parlementaire. Notre combat, c’est de continuer à défendre Ousmane Sonko, victime d’un complot politique. Ce qui est injuste », a déclaré Cheikh Mbacké Bara Dolli au sortir des travaux de la commission.

En réponse à la demande de son collègue et homonyme Serigne Abdou Mbacké Bara Doly, le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie (opposition) a, par ailleurs, soutenu qu’il ne démissionnera pas de cette commission parce qu’il a été mandaté par son groupe. « Je ne vais pas démissionner. Nous restons dans la commission et nous allons continuer à défendre Sonko. On ne fera pas la politique de la chaise vide », a-t-il soutenu.