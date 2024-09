La communication de la Présidence menacée…les erreurs s’enchaînent

Les personnes qui entourent le Président Bassirou Diomaye Faye, mesurent-elles la mission qu’on leur a confiée ? À la présidence de la République, les erreurs s’enchaînent. Il ne se passe plus un seul jour sans qu’un membre du Palais ne fasse parler de lui. Ces hommes et femmes menacent considérablement les efforts du chef de l’Etat. Diomaye tente par tous les moyens de matérialiser le Projet du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Mais son entourage torpille ses efforts.

Avec l’arrivée du président Bassirou Diomaye Faye, la communication de la Présidence a changé de patron. Ousseynou Ly, plus connu sous le surnom de Citizen Ly, a pris la place du Dr Yoro Dia. Après sa nomination, le ministre-conseiller avait décliné sa feuille de route. Avec toute la volonté du monde, le jeune porte-parole ne s’y prend pas de la bonne manière. Toutes les actions qu’il pose sont souvent sujettes à des critiques. La preuve, le dernier communiqué rédigé par ses services, suite à la dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et Conseil Économique Social et Environnemental, fait réagir beaucoup de personnes.

«La Présidence de la République est la première Institution de notre pays. Elle doit avoir une communication institutionnelle», avait réagi Bruno D’Erneville après la publication de la réaction du Palais suite à la dissolution du HCCT et du CESE. Poursuivant, le président du PAC ajoute : «toute communication venant du Palais doit bénéficier d’une rigueur d’analyse à la hauteur des ambitions de notre pays et de l’image qu’il veut de lui dans le monde». Mais ces conseils sont tombés dans l’oreille d’un sourd. Ousseynou Ly continue d’enchaîner les erreurs. Pour la voix de la présidence, il s’en prend pas de la meilleure des manières.

Invité par Pape Ngagne Ndiaye, le ministre porte-parole de la présidence est tombé dans le piège du journaliste. A la question «le discours du président a été enregistré avant ?», Citizen Ly a tout bonnement répondu par la négation (voir vidéo ci-dessus). C’est le porte-parole de la Présidence qui s’exprime ainsi dans un extrait vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. Avec le nouveau poste qu’il occupe, le patriote devait avoir un discours un peu plus responsable. Si réellement le discours a été enregistré, il devait tout bonnement répondre par l’affirmative. C’est cela la transparence.

Le porte-parole du gouvernement ne le sait peut-être pas, mais il vient de donner de la matière à discuter à leurs adversaires. Citizen Ly vient confirmer les propos des personnes qui ont toujours soutenu que le discours à la Nation du président de la République, du 12 Septembre, a été enregistré avant son voyage en Chine. D’ailleurs, c’est ce qui explique pourquoi le chef de l’Etat n’a pas profité de ce moment solennel du discours à la nation pour présenter ses condoléances aux familles des victimes de l’accident de Ndangalma et du drame à Mbour. Des tragédies qui se sont produites après le supposé enregistrement de ce message à la nation.

Pastef était organisé dans l’opposition en matière de communication. Mais arrivé au pouvoir, c’est le grand désordre. Les patriotes nommés oublient que leur communication n’engagent plus seulement le parti ou la coalition Diomaye Président, mais plutôt la nation sénégalaise. Ousseynou Ly en est un cas flagrant. Dans ses sorties, il confond souvent son rôle de ministre-conseiller et celui de militant de Pastef. S’il ne veut pas mettre Diomaye dans l’embarras, il devrait commencer à faire la part des choses.

Face à Pape Ngagne Ndiaye, il est complètement tombé dans le piège. Devant les caméras, il a démenti le Président Bassirou Diomaye Faye. Sa réaction signifie que la lettre adressée au président de l’Assemblée Nationale n’était qu’un leurre vu que la dissolution de l’Assemblée nationale était déjà actée. Voilà le genre d’acte à éviter en public. Surtout pour un jeune parti qui prône la transparence. Le ministre-conseiller Ousseynou Ly menace considérablement la communication de la Présidence de la République !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn