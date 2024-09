Sonko va tous les mettre en prison…ceux qui sont sur la liste rouge

Ousmane Sonko ne badine pas. Opposant radical Il avait, lors de ses sorties contre les « gens du pouvoir », promis de les traduire tous devant les tribunaux. Aujourd’hui Premier ministre, Ousmane Sonko s’achemine tout droit vers une reddition des comptes qui fera date dans l’histoire du Sénégal. Une liste interne comprenant les noms des personnalités ciblées circulerait entre les coulisses de la Primature et le nouveau pool judiciaire financier mis en place pour traquer tous ceux qui ont été mis en cause par les corps de contrôle.

Sur cette liste, figurent des politiciens anciens ministres, plusieurs DAGE qui ont géré les fonds des ministères, des PDG, des DG de l’ancien régime. Et selon certaines indiscrétions, des avocats d’affaires, des Notaires, des transitaires et responsables de sociétés ayant bénéficié de milliards de Fcfa. La longue liste contient des noms de personnes insoupçonnables.

Est-ce la vraie liste qui a été publiée nos hier à la UNE du quotidien le Témoin ? Certaines personnes affichées sur cette liste ne sont même plus au Sénégal. Et ceux qui contestent cette liste, confirment qu’ils sont sortis du Sénégal par l’aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) et qu’ils n’ont pas été interdits par les autorités. Alors où se trouve la vraie liste et quelles sont les personnalités qui figurent sur ladite liste ?

Les débuts d’une traque judiciaire sont l’objet de rumeurs de toutes sortes. Pour certains, la vraie liste comporte une centaine de noms de personnalités. Pour d’autres comme nos confrères du Témoin, c’est près de 300 personnalités qui sont con cernées. Selon les sources de www.xibaaru.sn, « la liste comporte une centaine de noms surtout des personnes qui sont cités dans les rapports des corps de contrôle depuis 2014 ».

Pour une reddition des comptes, c’en est une. Ousmane Sonko ne veut rien laisser en rade. Il veut aller jusqu’au bout. Et pour cela, il a demandé aux magistrats d’exploiter tous les rapports émis par les corps de contrôlé depuis 10 ans soit depuis 2014. Tous les sujets à scandale qui ont choqué les Sénégalais seront remis à l’ordre du jour. Et selon un magistrat, « les Sénégalais friands de faits divers seront servis car le pays sera transformé en un tribunal à ciel ouvert ».

La reddition des comptes de l’ancien président Macky Sall qui a débuté 2 ans après son accession à la présidentielle, devait concerner 25 personnes. Mais la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (CREI) mise en place par Macky n’a poursuivi qu’une seule personne : Karim Wade, le fils de son prédécesseur qui était accusé d’avoir rapatrié des milliards de FCFA à l’extérieur. Au finish, Karim a été le seul à être poursuivi et condamné à payer 138 milliards FCFA. Le reste de la liste des 25 incriminés a été oubliée…

Mais la reddition des Comptes version Sonko signifie le remboursement des « sommes volées » ou direct prison. Sonko veut en faire un exemple. « Les gens ne peuvent pas se permettre n’importe quoi à coût de milliards sur le foncier, sur le foncier bâti, sur le marché public, les marchés classés secret défense, sur les concessions et j’en passe. Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s’échapper, mais s’il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront » déclarera le premier ministre Sonko

Selon des sources proches du Pool Judiciaire financier (PJF) qui remplace la CREI, Les 29 magistrats qui composent ce pool, sont connus comme des juges implacables et incorruptibles. Ce sont eux qui seront chargés de juger les ministres et leurs DAGE qui sont incriminés dans l’affaire des 1000 milliards de la Covid. Selon nos sources, sur cette liste, figurent aussi des anciens DG du Coud comme les anciens ministres Cheikh Oumar Anne et Abdoulaye Seydou Sow, les anciens directeurs des Domaines et on parle aussi d’avocats d’affaires. La source de nous rappeler que « ceux qu’on appelle les intermédiaires ou porteurs d’affaires, les notaires, des transitaires figurent aussi sur cette liste.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn