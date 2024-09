COMMÉMORATION DE LA PRIÈRE SUR LA MER PAR SERIGNE TOUBA, EN PRÉLUDE DE LA JOURNÉE HOMMAGE À MAME CHEIKH IBRA FALL.

HISTORIQUE :

Lors du voyage d’exil vers le Gabon ; à l’heure de la prière crépusculaire, le saint homme Cheikh Ahmadou Bamba descendit du bateau sans crier gare. il jeta sa peau de prière sur les eaux troubles de mer. Nonobstant les montagnes de vagues en furie. Ainsi, notre guide défia sans retenue, les lois de la pesanteur. Il faut être de la dimension de Serigne Touba pour ainsi agir. Tout en vue, de répondre à l’appel de Dieu. Ce fût sous les regards ahuris de l’équipage dont les colons blancs en charge d’exiler Serigne Touba au Gabon. Ce fait demeure historique et gravé à jamais dans les annales du Mouridisme.

Ce qui justifie amplement la commémoration de cette date inoubliable à jamais dans les cœurs et les esprits de la communauté mouride.

MISE À NIVEAU:

C’est ainsi que Serigne Touba déclara «Ils m’ont jeté sur la mer par refus de la volonté divine et par haine. Mais le Généreux m’y a incontestablement comblé de sa grâce». «Ils ont voulu m’humilier en me jetant sur la mer, heureusement que le Seigneur a dompté pour moi la plus houleuse des mers». C’est ainsi que les anges de Badr le mirent sur sa peau de prière et l’installèrent sur les flots sans qu’il ne s’enfonce dans les eaux. Selon le célèbre poète Serigne Moussa KA. Borom Touba accomplira prestement sa prière devant ses adversaires qui ne savaient plus à quel saint se vouer leur sort.

Ce qui rend cet événement intéressant et impressionnant d’un point de vue spirituel, c’est l’état d’esprit qui animait Serigne Touba. Il n’avait peur de personne et était doté d’une humilité spirituelle exceptionnelle corroborée par la Grâce, que SERIGNE BI avait reçue de son Seigneur. Aujourd’hui 129 ans après, la communauté musulmane commémore cette prière si fameuse le 21 Septembre 2024 au nom de ce grand Serviteur du Prophète Mohamed(PSL).

LE DEGRÈ DE MOTIVATION :

Ce texte s’inscrit en droite ligne et marque le poids et la mesure de la reconnaissance des raisons fondamentales ayant conduit le Ndigguel.

Les organisateurs de cet événement d’obédience mouride Fattaliku Julig Géej- Gi ont tenu à rendre un hommage à Cheikh Ibra Fall.

Tout en cette éminente personne qu’est Lampe Fall, est le reflet de son tracé dans le suivi de la dilection de Borom Touba. La journée qui précéde la date de commémoration de la prière inédite sur l’océan atlantique par Serigne Touba est dédiée à Baboul Mouride. A juste raison. Lamp Fall est le talibé zélé de Serigne Touba. Cette qualité d’attestation de Mouride Sadith fût décernée par le fondateur de la communauté mouride lui-même Serigne Touba.

TENEUR :

Mame Cheikh Ibra Fall s’est distingué dans de multiples facettes propres au talibé. Ce parcours est tracé sur une fonction affine dès lors rectiligne. Dans un repère cartésien orthonormé. En abscisse : la foi à Dieu Unique.

En ordonnée : la nécessité absolue de suivre un guide éclairé tel que prescrit par le Maitre de l’univers : «Nous dîmes: «Descendez d’ici, vous tous! Toutes les fois que Je vous enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n’auront rien à craindre et ne seront point affligés». Source Saint Coran Sourate 2 La Vache- Verset 38.

PORTÈE :

Les talibés sont les organisateurs de cet événement grandiose. Il est inscrit en lettre d’or, dans le calendrier mouride. Ces disciples de Serigne Touba, sont convaincus de leur choix éclairé en rendant hommage à Lampe Fall. Ils sont bien guidés.

A date, la communauté mouride est en effervescence et en pleine activité dans la préparation de cette journée. L’événement en cours de préparation est une occasion pour une preuve palpable et indiscutable de l’envergure de BABOUL MOURIDE. Cette circonstance est tout disciple pour qui Cheikh Ibra Fall demeure une figure emblématique et charismatique du Mouridisme.

« Puisse Dieu appuyer le succès triomphal du Kurél Fattaliku Julllig Géej Gi dans leur reconnaissance au principal Manager du Mouridisme. « Amine ».

MYSTIQUE DU DIÈBOULOU DE MAME CHEIKH IBRA FALL :

Convenons en à l’instar des érudits lecteurs du Saint Coran que ce verset 38 de la sourate 2 est surtout la ligne droite d’orientation que Dieu Unique a traça pour l’humanité issue d’Adam et Eve. Cette fameuse prescription divine est une invite adressée à la progéniture d’Adam et Eve durant leur séjour éphémère sur terre. Les questions et réponses auxquelles s’adresse cette injonction divine s’adossent sur deux pivots mystiques :

« Toutes les fois que Je vous enverrai un guide venant de Moi »

C’est l’inspiration et l’orientation vers un guide envoyé par Dieu.

« ceux qui [le] suivront ce guide »

Acceptation sans commune mesure de suivre le Ndigguel de tel guide éclairé. «Ceux-là, n’auront rien à craindre et ne seront point affligés»

La ferme volonté soutenue par l’espoir de recueillir la promesse de Dieu.

Dès lors l’humanité avait trouvé un repère orthonormé tracé par Dieu le Donneur d’ordre sur toute chose. Cette orientation est pour la satisfaction en entier des besoins de tout ordre dans les deux mondes. Tout dans une ambiance de quiétude de l’esprit, dans la paix.

ÈLÈMENTS D’APPRÈCIATION DE LA JOURNÈE :

Aussi raconta Mame Cheikh Ibra FALL au sujet de son diébelou auprès de Khadim Rassoul : «C’est Dieu dont je suis l’esclave et à qui j’appartiens corps et âme et auquel je suis soumis qui m’a dit que toi Cheikh Ibra, tu appartiens à Serigne Touba, va à sa recherche et soumets toi à lui». Ainsi Mame Cheikh Ibra FALL traduit la recommandation dont nous avons fait une illustration.

Bien évidement, il fait reconnaitre la dimension mystique singulière de Mame Cheikh Ibra FALL dans le sillage de ceux qui aspirent vers Dieu, en suivant un guide éclairé. Le fondateur de la confrérie du mouridisme est incontestablement une perle rare dans ce sillage, sous la dictée du Prophète. Serigne Touba porte le grade de Khadimou Rassoul.

Serigne Saliou FALL

Consultant international-Expert en finance.

Personne Morale de la Daara Liggey Jaamou Yalla.

Mbacké le 19 Septembre 2024.