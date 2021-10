Revue de presse : la conquête de la mairie de Dakar à la UNE

La conquête à la mairie de Dakar est au cœur de la livraison des quotidiens du lundi 25 octobre 2021.

C’est ‘’l’heure des manœuvres’’ pour le choix des candidatures aux les élections locales, selon Libération qui note que la coalition Yewwi askan wi dévoile sa liste pour Dakar et ‘’zappe’’ Soham Wardini, candidate à sa propre succession, qui demande l’annulation des proc-verbaux.

Le journal L’As rapporte que la coalition Yewwi Askan Wi enregistre 6 candidatures à la conquête de la mairie de Dakar. Il s’agit des candidatures de Barthelemy Toye Diaz (Taxawu Senegal), Abass Fall (Pastef), Aïda Niang (Bes Du Nakk), Sokhna Maimouna Diagne (FPRS), Idrissa Diop (MCSS Fulla Ak Fayda) et Daouda Gueye (PUR).

Mais Sud Quotidien parle de ‘’coup de tonnerre’’ au sein de la coalition départementale de Yewwi askan wi de Dakar. En effet, ‘’après la publication (…) de la liste des candidats à la candidature pour la Ville de Dakar, le maire de Derklé (…) non moins coordonnateur départemental de Taxawu Sénégal a introduit une demande d’annulation du procès-verbal pour vice de forme’’.

Source A en déduit que ‘’(…)Soham Wardini est toujours dans la course à la mairie de Dakar (…)’’. Le journal explique que la coalition taxawu Sénégal n’a pas encore choisi son candidat à la candidature.

Selon Vox Populi, le patron de la coalition taxawu Sénégal ‘’fait du forcing pour ressusciter la candidature forclose de l’actuelle maire’’. A cause de cette situation, ‘’Khalifa Sall et Ousmane Sonko sèment un profond malaise à Yewwi askan wi’’, écrit le journal.

Pour Walfadjri, ‘’les choses ne sont pas aussi huilées entre Pastef et Taxawu Ndakaru’’. ‘’Il existe une véritable rivalité entre les deux for- mations politiques, chacune croyant être plus représentative et en mesure de remporter le scrutin dans la capitale’’, selon Walf.

Le journal Enquête signale que Soham Wardini, candidate à sa propre succession à la mairie de Dakar a été investie par le caucus des femmes leaders.

‘’En délicatesse au sein de la coalition Yewwi askan wi où elle est loin d’être la favorite parmi les candidats (….),Soham Wardini peut compter sur le caucus des femmes leaders (…)’’, selon la publication.

Concernant les candidatures toujours, Le Quotidien parle de ‘’jeux de chef’’ avec un duel Ousmane Sonko-Abdoulaye Baldé à Ziguinchor. ‘’Majoritaire dans la commune, Idrissa Seck reste maître à Thiès. La décision a été entérinée par Macky Sall et son allié du Rewmi’’, écrit le journal.

Le Soleil met en exergue le sacre du Somalien Khadar Ahmad, Etalon d’or au Fespaco pour son film ‘’La femme du fossoyeur’’. Le président Macky Sall dont le pays était l’invité d’honneur de cette édition a assisté à la cérémonie de clôture.

Source APS