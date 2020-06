La contribution de Yankhoba Diattara pour sauver l’année scolaire et académique…

Yankhoba Diattara, sur sa page Facebook, a fait une contribution pour dit-il sauver l’année scolaire et académique de cette année, chamboulée par la Covid-19. Nous vous proposons in-texto sa proposition :

S’inspirant des modèles qui ont été élaborés ailleurs et qui commencent à fournir des résultats encourageants, nous estimons que l’année scolaire et académique ne pourra être sauvée qu’en adoptant une série de décisions courageuses.

Ainsi les mois d’octobre et novembre 2020 seront mis à contribution pour combler le déficit portant sur le quantum horaire et permettre aux élèves de terminer leurs programmes et ceux en classe d’examen de bien préparer les examens qui seront organisés en décembre 2020 (CEFE, BFEM et BAC).