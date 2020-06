Riposte Covid-19 : Le MET participe à l’effort de guerre !

« En ces temps de crise, l’action sociale et solidaire reste plus que jamais nécessaire… »

Actuellement touchés par la pandémie du Covid-19, plusieurs États dans le monde ont pris des mesures fortes pour ralentir la propagation du virus, voire l’éradiquer.

Ainsi depuis l’apparition du premier cas constaté au Sénégal, nos autorités n’ont ménagé aucun effort pour apporter des réponses idoines à ce fléau. Toutefois, les conséquences de ce dernier ont non seulement paralysé l’activité économique du pays, mais aussi et surtout plongé nos concitoyens les plus fragiles dans la précarité, notamment ceux de nos Terroirs.

Afin d’atténuer les effets de cette crise sanitaire sans précédent, un sursaut national de solidarité a fait irruption au Sénégal et à la diaspora.



Fidèles à ses objectifs, de faire de nos localités des terroirs autonomes et attrayants, le Mouvement pour l’Emergence de nos Terroirs (Le MET Terroirs) n’est pas en reste pour participer à cet élan de générosité à l’aune des répercussions sociaux-économiques de cette crise.

C’est dans ce contexte que nous a lancé une vaste campagne d’aide et de solidarité. La première phase de cette opération est consacrée à nos terroirs à l’intérieur du pays, mobilisant ainsi nos militants vivant dans nos localités, en collaboration avec les populations à la base, les associations locales et les Maires des communes respectives ; tandis que la deuxième phase s’effectue dans la région de Dakar.



Grâce à une coordination harmonieuse entre les différents acteurs impliqués, nous avons réalisé le projet par la distribution de produits hygiéniques (savons, gel hydroalcooliques, masques, gants…). Durant cette phase, nous avons pu couvrir une large étendue des terroirs, englobant une population de près de 500.000 personnes pour un montant de plus d’un million de francs CFA (1.000.000 FCFA). A titre illustratif, certaines communes bénéficiaires sont citées ci-dessous, cependant la liste est non exhaustive ; il s’agit de :

Baba Garage (dans le département de Bambey) ;, Bakel (Bakel), Ballou (Bakel), Bokidiawé (Kanel), Bokiladji (Kanel), Dembacani (Kanel), Diawara (Bakel)???? Pas encore fait, Diofior (Fatick), Dougué (Goudiry), Hamdy Ounaré (Kanel), Kahor (Goudiry), Koussan (Goudiry), Medina Ndiaybé (Podor(à renseigner), Moudéry (Bakel), Orcodieré (Kanel), Soringuo (Kanel), Tambacounda (Tambacounda), Waoundé (Kanel).



Fort de cela et au nom de MET Terroirs, le Président Lassana KOITA remercie l’ensemble des Maires qui ont bien accueilli le projet et nous ont accompagnés pour sa mise en œuvre. En outre, il remercie tous nos camarades qui se sont mobilisés dans nos terroirs ainsi que les associations locales. Une mention spéciale est réservée au camarade Moussa SYLLA qui a coordonné avec brio le projet depuis Paris ainsi que tous les membres de la commission Covid-19 du Met Terroirs ; sans oublier les commissions des femmes, de nos doyens pour leurs conseils, des jeunes ainsi que toutes autres personnes ressources. Merci à tous pour ce formidable esprit d’équipe !

Enfin, le MET rappelle que le Coronavirus est une réalité ; nous invitons au strict respect des mesures de distanciations sociales édictées par nos autorités pour endiguer la pandémie.

Vive le Sénégal !

Vive nos Terroirs !

Vive le Met Terroirs !

L’équipe de communication de MET Terroirs

Aly BATHILY et Abdou TRAORE