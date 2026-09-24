La DAF annonce le renouvellement des cartes nationales d’identité

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) annonce le démarrage, à partir du vendredi 25 septembre 2026, des opérations de renouvellement des cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO arrivant à expiration. La première phase concerne les cartes délivrées entre le 4 octobre et le 31 décembre 2016.

Dans un communiqué de presse daté du 24 septembre 2026, la DAF informe les citoyens sénégalais du lancement de cette opération de renouvellement. Dans un premier temps, elle concerne les cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO délivrées en 2016, « c’est-à-dire entre le 04 octobre 2016 et le 31 décembre 2016 ».

Les usagers concernés sont invités à se présenter dans les centres d’enrôlement implantés sur le territoire national et à l’étranger, munis de « la copie de leur ancienne carte d’identité biométrique CEDEAO et un extrait de naissance accompagné de la copie littérale ».

Pour le retrait de la nouvelle carte, la DAF précise que les usagers devront se rendre dans les mêmes centres, munis du récépissé de dépôt ainsi que de leur ancienne carte d’identité biométrique CEDEAO.

La Direction de l’Automatisation des Fichiers invite enfin les citoyens à « se tenir à l’écoute des canaux officiels pour toute information complémentaire ».