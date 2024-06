La FECAFOOT prend acte de son exclusion de la préparation des matchs du Cameroun

La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a informé l’opinion publique nationale et internationale de « faits suffisamment graves » survenus le dimanche 2 juin 2024, lors des travaux préparatoires pour l’entrée en stage de l’équipe nationale de football, les Lions indomptables du Cameroun.

Lors d’une réunion organisée le même jour à l’Hôtel Hilton, l’entraîneur-sélectionneur Marc Brys a pris la décision de remanier l’encadrement administratif et technique, pourtant nommé par le Comité exécutif, qui est « seul compétent en l’espèce ». Cette décision, apparemment, inattendue a été suivie de complications supplémentaires concernant l’hébergement de l’équipe.

La FECAFOOT a révélé que l’hôtel choisi par Marc Brys a refusé le paiement convenu pour les commodités d’hébergement, un accord pourtant établi depuis plusieurs jours. De plus, elle a constaté que des individus présents sur place prenaient diverses initiatives à la demande du ministère des Sports et de l’Éducation physique qui créent ainsi une situation de confusion.

La situation s’est aggravée lorsque l’encadrement de la sélection nationale et le personnel de la FECAFOOT ont été victimes d’intimidations par les forces de maintien de l’ordre, « mobilisées massivement ». Ce qui a entravé le bon déroulement des opérations habituelles d’accueil.

Face à ces incidents, et pour éviter toute complicité dans « un trouble à l’ordre public et d’agissements qui méprisent à la fois les recommandations de son Excellence Monsieur le Président de la République », ainsi que les règles et usages de la Fédération internationale de football association (FIFA), le Comité d’Urgence de la FECAFOOT s’est réuni en session extraordinaire à 11 heures, ce même jour. À l’issue de cette réunion, la Fédération a décidé de se retirer de la préparation des matchs opposant l’équipe nationale du Cameroun à celles du Cap-Vert et de l’Angola, prévus respectivement les 8 et 11 juin 2024 à Yaoundé et Luanda.