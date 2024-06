Le Petro de Luanda remporte le championnat 2024 de la Ligue Africaine de Basket

Le Petro de Luanda (Angola) s’est imposé aujourd’hui 107 à 94 face à Al Ahly Ly (Libye) et décroche ainsi le titre de champion 2024 de la Ligue africaine de basket (BAL). La finale s’est déroulée à la BK Arena à Kigali, Rwanda et a été diffusée dans 214 pays et territoires et dans 17 langues. Finaliste 2022 et l’une des deux équipes à avoir participé aux quatre éditions de la BAL, le Petro de Luanda devient aujourd’hui la première équipe subsaharienne à remporter la finale de la BAL, après les précédents champions d’Égypte et de Tunisie.

Suite à la finale, Amadou Gallo Fall (président de la BAL) et Anibal Manave (président de FIBA Afrique) ont remis au Petro de Luanda le Trophée de champion BAL et à l’ailier d’Al Ahly Ly, Jo Lual-Acuil Jr., le Trophée Hakeem Olajuwon du MVP 2024 et le Trophée Dikembe Mutombo du défenseur 2024 de la BAL.

Le Petro de Luanda est sorti avec un 5-2 de la Conférence du Kalahari à Pretoria, en Afrique du Sud, avant de s’imposer face à l’AS Douanes (Sénégal) et aux Cape Town Tigers (Afrique du Sud) en quart et demi-finales. Hier, lors de la petite finale, les Rivers Hoopers (Nigeria) ont terminé à la troisième place en venant à bout des Cape Town Tigers sur le score de 80 à 57.

Lual-Acuil Jr. est également le meilleur marqueur 2024 et a été nommé membre de l’All-BAL First Team et de l’All-BAL Defensive Team après avoir contribué, durant la Conférence du Nil au Caire, en Égypte, à la qualification (5-4) d’Al Ahly Ly pour les playoffs, enregistrant une moyenne de 21,1 points, 9,9 rebonds et 1,6 interception.

Plusieurs anciens joueurs de la NBA ont assisté aux matchs des playoffs et aux finales de la BAL 2024, notamment les Ambassadeurs de la BAL et les investisseurs de la NBA Afrique Luol Deng (Sud-Soudan), Ian Mahinmi (France ; origines béninoises) et Joakim Noah (grand-père camerounais) ; le champion NBA 2015 Festus Ezeli (Nigeria), et le président des opérations New York Knicks, Pops Mensah-Bonsu (Ghana).

La BAL a également annoncé l’Entraîneur 2024, le lauréat du Prix du meilleur esprit sportif, l’All-BAL First Team, l’All-BAL Defensive Team, et le lauréat du Prix Ubuntu. Chaque prix disposait de son propre jury, composé de fans, d’entraîneurs, de capitaines d’équipe, de journalistes, de diffuseurs et d’observateurs.

Entraineur 2024 de la BAL

L’entraîneur des Rivers Hoopers, Odaudu Ogoh, a conduit son équipe à la troisième place avec un bilan de 6-3 durant la Conférence du Sahara à Dakar, au Sénégal.

Prix du meilleur esprit sportif 2024 de la BAL

Will Perry, meneur des Rivers Hoopers a reçu le Trophée Manute Bol pour son exemplarité en matière de fair-play et de camaraderie. Perry a également été nommé membre de l’All-BAL First Team 2024.

All-BAL First Team 2024

Poste Joueur Équipe Meneur Will Perry Rivers Hoopers Arrière Samkelo Cele Cape Town Tigers Arrière Chris Crawford US Monastir Ailier Jo Lual-Acuil Jr. Al Ahly Ly Ailier / pivot Aliou Diarra FUS Rabat Basketball

2024 All-BAL Defensive Team

Poste Joueur Équipe Meneur Souleyman Diabate Al Ahly Ly Arrière Samkelo Cele Cape Town Tigers Arrière Abdoulaye Harouna AS Douanes Ailier Jo Lual-Acuil Jr. Al Ahly Ly Ailier / pivot Aliou Diarra FUS Rabat Basketball