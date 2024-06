Cérémonie de graduation à l’UCAO : Thierno Alassane Sall honoré (photos)

L’UCAO/ISG Saint Michel a organisé une cérémonie de graduation mémorable à la Dakar Arena, marquant une étape importante pour ses diplômés. C’était ce samedi 1 Juin 2024. L’événement, placé sous le haut patronage de S.E. Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, et parrainé par l’Honorable Député Thierno Alassane Sall, a réuni des invités de marque.

Dans son discours, Thierno Alassane Sall a félicité les diplômés pour leur persévérance et leur travail acharné, soulignant l’importance de l’éducation dans le développement personnel et national. Il a également mis en lumière le rôle crucial de l’enseignement privé catholique dans la promotion de valeurs d’excellence et de respect mutuel, contribuant ainsi à l’unité africaine.

Thierno Alassane Sall a exhorté les jeunes diplômés à être créatifs et innovants, soulignant l’importance de la quatrième révolution industrielle et des technologies numériques pour sortir le continent de ses difficultés actuelles. “Nous, Africains et Sénégalais, ne pouvons nous permettre de rater cette opportunité. C’est une époque qui exige un esprit créatif, une capacité à innover et un intérêt prononcé pour les nouvelles technologies, comme le numérique et l’intelligence artificielle”, a-t-il déclaré.