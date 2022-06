La fille avec laquelle Piqué a trompé Shakira est…une bombe (photos)

Miss BumBum fait des révélations sur les infidélités de Piqué et déballe sur d’autres joueurs du Barça

Susan Cortez, une influenceuse brésilienne populaire, a révélé dans une interview explosive l’infidélité du défenseur barcelonais et a également dénoncé d’autres stars du Barca.

La réputation du défenseur central Blaugrana a été durement touchée après de récentes allégations d’infidélité, et un récent rapport publié par Marca n’aide certainement pas son cas pour le moment.

Selon la publication espagnole, Gerard Pique aurait envoyé des SMS explicites à l’influenceuse brésilienne Suzy Cortez.

Le défenseur de 35 ans aurait également été en contact direct avec le modèle Instagram pendant une période de temps considérable.

S’adressant à la publication new-yorkaise El Diario NY, elle a révélé qu’elle avait rencontré le défenseur central espagnol par l’intermédiaire de l’ancien président de Barcelone Sandro Rosell, révélant qu’il n’arrêtait pas de demander quand elle serait en Europe tout en l’interrogeant sur la taille de son postérieur.

Qu’est-ce que Mis BumBum a dit à propos de Piqué ?

Miss BumBum, 32 ans, a révélé des détails sur la façon dont elle a rencontré Pique et a même mentionné qu’elle avait reçu des messages du footballeur dans lesquels il lui demandait des mesures sur la taille de son postérieur.

Cortez a décidé de ne pas se taire et a assuré que Gerard Pique avait écrit ses messages, mais certains d’entre eux n’étaient pas respectueux.

« C’est lui qui m’a envoyé -message- plus direct. Les seuls joueurs de Barcelone qui ne m’ont jamais rien envoyé étaient Messi et Coutinho. Ce sont de grands maris et ils respectent beaucoup leurs femmes. Shakira ne méritait pas ça », a déclaré Cortez à El Diario NY.

Pique a posé des questions chaudes à Miss BumBum…

« J’étais ami avec l’ancien président de Barcelone, Sandro Rosel. Quand Pique l’a découvert, il m’a demandé mon numéro, à l’époque, et m’a envoyé un message. Quand je suis rentrée au Brésil, il m’a envoyé directement sur mon Instagram, qui a été supprimé tous les jours, me demandant quand je reviendrais en Europe et me demandant toujours quelle était la taille de mes f3sses et disant qu’il était jaloux de mes hommages à Messi », a déclaré la Brésilienne.

« Je n’ai jamais dit cela par respect pour Shakira, mais maintenant je vais vous dire tout ce que je sais et ce qui m’est arrivé », a ajouté le mannequin brésilien.

Gerard Pique, d’autre part, n’a toujours pas répondu à aucune des allégations portées contre lui et continue encore une fois de poser la grande question aux dames du monde entier aujourd’hui, en criant fort – « Qu’est-ce que les hommes veulent réellement ? »

Source AM