La fondation de la Première dame dissoute ! (média)

C’est Le Quotidien qui donne l’information dans son édition de ce vendredi. Le journal informe que «Servir le Sénégal», la fondation de la Première dame, Marième Faye, a été dissoute. La même source précise que la décision est tombée il y a une semaine, vendredi 11 août.

Ce jour-là, souffle le journal du Groupe Avenir communication, «la Première Dame a réuni les administrateurs de ‘Servir le Sénégal’ pour annoncer sa dissolution». «C’est la fin logique de l’existence de cette fondation créée en même temps que l’accession de Macky Sall au pouvoir (en 2012)», analyse Le Quotidien.

Et de détailler : «Elle l’aidait dans les actions humanitaires durant ses deux mandats présidentiels : promotion économique et sociale des Sénégalais, soutien médical, renforcement des équipements des établissements hospitaliers ou sanitaires pour un meilleur accès aux soins, accès à l’eau potable, construction, rénovation et entretien des lieux de culte et des écoles…»

Fondations des épouses des deux prédécesseurs de Macky Sall, «Solidarité Partage» (Élisabeth Diouf) et «Éducation-Santé» (Viviane Wade) n’ont pas survécu au départ du pouvoir de Abdou Diouf et de Abdoulaye Wade.