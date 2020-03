La Grande Coalition appelle à la mobilisation contre le…Covid 19

Le Coronavirus ( convid 19 ) constitue une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI ) . Face à cet ancrage, la Grande Alliance demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions appropriées afin de protéger les populations face à cette situation et exhorte nos concitoyens à réagir efficacement pour endiguer la propagation de la maladie.

Nous en appelons à la responsabilité et à la mobilisation de tous nos compatriotes et de nos hôtes étrangers pour la prévention et la lutte efficace contre les risques éventuelles de propagation. A cet égard, nous devons tous suivre avec une attention particulière les recommandations des autorités sanitaires .

Durant cette épreuve que nous devons solidairement traverser ensemble la mobilisation de toutes les forces vives de la nation est requise pour aborder l’avenir avec sérénité en éradiquant irrémédiablement la trajectoire de l’épidémie.

Fait à Porokhane ce 03/03/2020.