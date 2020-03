Marché Hlm : Le tatoueur éventre son collègue pour…

Ousmane L. a failli abréger la vie de son collègue à cause d’une banale histoire de débauchage de clients. Samedi dernier, la victime, Assane S, a voulu détourner une cliente qui voulait se faire belle chez le mis en cause. Ce dernier, qui n’a pas pu supporter ce « détournement » a barré la route à la belle avant de demander à son collègue d’arrêter de lui piquer ses clients.

Après des échanges verbaux, les deux tatoueurs se sont battus et les gens qui étaient dans les alentours sont intervenus pour les séparer. Quelques minutes plus tard, et alors que tout le monde pensait que l’incident était clos, le mis en cause est revenu avec un couteau pour tenter d’éventrer son collègue. Violemment atteinte, la victime a été vite acheminée à l’hôpital. Il faut signaler que dans ce coin du marché des Hlm, beaucoup de jeunes s’activent dans le métier de tatoueur qui constitue leur gagne-pain. C’est à l’air libre qu’ils exercent cette activité artistique. Acheminée au poste de santé des HLM avant d’être orientée l’hôpital Idrissa Pouye ex-CTO, le malheureux tatoueur a subi rapidement une opération chirurgicale.

Face aux enquêteurs, le mis cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « Il me prend sans gêne mes clients pour me provoquer. Je l’ai averti à plusieurs reprises, mais il récidive. C’est quand il m’a insulté de mère que nous nous sommes battus. Dans la bagarre, je l’ai éventré avec le couteau que j’avais par devers moi. Je regrette mon acte et je demande pardon à la victime », s’est défendu le tatoueur mauvais joueur. Malgré ou plutôt à cause de ses aveux, Ousmane L. a été placé en garde à vue. Et fera l’objet d’un déferrement dans les prochains délais.

Le Témoin