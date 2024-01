La grosse escroquerie de Sonko…même en prison il arnaque

Ousmane Sonko est déterminé à être candidat pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Pour le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), tous les moyens sont bons pour être sur la piste de départ. Le maire de Ziguinchor et ses camarades ne reculent devant rien. Ils sont tellement obnubilés par le pouvoir qu’ils viennent de poser un acte qui ne fera que creuser leurs tombes. La dernière trouvaille des pastéfiens n’est rien d’autres qu’une grosse entreprise d’arnaque.

Ousmane Sonko n’a pas dit son dernier mot. Le Conseil constitutionnel a rejeté son dossier de candidature qui n’est pas complet. Mais cela semble ne pas arrêter l’homme. Dans un message largement partagé sur les réseaux sociaux, il se projette déjà dans la présidentielle. Sur son compte officiel X (ancien Tweeter), il a annoncé le lancement d’une campagne de levée de fonds, dénommée « Waajal Campagne », pour la présidentielle de février 2024. Elle va débuter le 14 janvier prochain.

« Nous voici sur la dernière ligne droite ! Grâce à vous, la politique sénégalaise s’est irrémédiablement épurée. Vous avez fait du financement des partis non plus un moyen d’aggraver la corruption gangrenant la sphère politique, mais un moyen d’affirmer la volonté populaire », a déclaré Ousmane Sonko dans un message publié sur les réseaux sociaux. « Le temps est venu de concrétiser cette volonté populaire en soutenant [leur] campagne pour la prochaine élection présidentielle de février 2024, devant aboutir au placement définitif du projet cher à nos cœurs sur sa rampe de lancement », a déclaré le maire de Ziguinchor.

Mais cette nouvelle trouvaille n’est rien d’autre qu’une grosse escroquerie qui ne dit pas son nom. L’argent qui sera collecté ne peut financer la campagne de Ousmane Sonko. Les patriotes et leurs avocats ont beau hurler sur tous les toits mais ça ne changera rien. Le patriote en chef n’est candidat à rien. Sa candidature est rejetée par le Conseil constitutionnel. Il n’a pas de parrainage. La direction générale des élections (DGE) ne lui a toujours pas restitué ses fiches. Son nom n’est plus sur le fichier électoral. Et il n’a pas de quittance pour la caution.

Alors comment un tel individu peut-il prétendre se préparer pour la campagne ? Pour couronner le tout, il est en prison depuis juillet 2023. Si par extraordinaire, l’ex Pastef arrive à lever des fonds, ce ne sera ni au nom de Sonko. Ni au nom des autres membres du parti. Les finances de ce parti sont scrutées à la loupe par les autorités. Tout le monde a vu ce qui s’est passé avec «Kopar Express». D’ailleurs, les leaders du parti dissous devraient dire à leurs militants où sont passés les centaines de millions que Guy Marius Sagna avait récolté chez les patriotes de la diaspora.

Ousmane Sonko sait bel et bien qu’il ne sera pas candidat. S’il demande que sa campagne soit financée, c’est pour une autre raison. Le patriote en chef cherche désespérément à relancer la vague d’une nouvelle révolution. Toute cette opération de communication c’est pour pousser les jeunes à redescendre dans les rues au cas où il serait empêché de battre campagne. Chose qu’il ne peut faire à cause de sa situation mais aussi il n’est simplement pas candidat. Ces soutiens devraient plutôt se concentrer sur les substituts du PROS (Président Ousmane Sonko).

Les autorités doivent prendre toutes les dispositions et éviter de tomber dans le piège qui se dresse devant eux. Des personnes font tout pour repousser la présidentielle. La Police et la Gendarmerie doivent être sur le qui-vive. Rien ne doit plonger le Sénégal dans une crise préélectorale. C’est tout ce que cherche Sonko et les siens. Des personnes qui ne méritent même pas le nom de patriote. Aucun patriote ne chercherait à déstabiliser son pays . Les vrais patriotes sont en train de mettre leurs États sur les rails du développement.

Ousmane Sonko continue d’être une menace pour la stabilité de ce pays. Le patriote en chef doit arrêter de croire que la vie se limite à lui-même. Le Sénégal a vécu avant et continuera de vivre après lui. S’il n’est pas dans les dispositions d’être un véritable patriote, il n’a qu’à se retirer une bonne fois pour toute de la politique sénégalaise. Plus aucun jeune n’acceptera de verser une seule goutte de sang pour sa révolution perdue d’avance.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru