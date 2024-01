Sonko dans le trou…2 conseillers diaboliques l’enterrent…Incroyable !

Ousmane Sonko est le politicien le plus malheureux du Sénégal. Il a tout perdu. Sa longue marche violente vers le pouvoir s’est terminée en prison. Encouragé par des « Richelieu » et « Machiavel », Ousmane Sonko a foncé tête baissée vers ses bourreaux qui l’ont mis au gnouf. Et pour couronner le tout, ses conseillers de l’ombre veulent l’achever et l’enterrer. Malgré le rejet de sa candidature par la Commission de contrôle des parrainages du Conseil Constitutionnel, ses deux conseillers « diaboliques » continuent de lui faire croire qu’il sera Président de la République au soir du 25 février 2024.

Sonko a un problème sérieux. Il est sous l’emprise de deux Conseillers qui lui font croire que sa candidature est toujours possible. Et pourtant, il ne figure même pas sur le fichier électoral. Mais diable où sommes-nous, dans quel pays nous vivons, quand des illuminés veulent toujours entretenir l’illusion à Ousmane Sonko en lui faisant croire qu’il sera prochain Président de la République du Sénégal, et qu’il existe toujours des voies de recours pour faire annuler les décisions de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel.

De qui se moque-t-on véritablement ? Le Richelieu c’est Me Clédor Ly et le Machiavel c’est Ngouda Mboup. Ces deux conseillers diaboliques continuent d’enfoncer Ousmane Sonko dans sa tombe politique. Ils le savent très bien. Il n’existe plus aucune chance pour que Ousmane Sonko puisse se présenter à l’élection présidentielle de février 2024, après les verdicts rendus par les hautes instances juridiques de ce pays.

Seulement, ils font preuve de malhonnêteté intellectuelle. Me Ciré Clédor Ly précise que le maire de Ziguinchor, « garde toujours ses droits civiques, reste électeur et éligible parce que la condamnation dans l’affaire Adji Sarr est tombée à la trappe ». S’agissant de la condamnation de son client dans l’affaire Mame Mbaye Niang, il estime celle-ci « ne le prive d’aucun droit ».

« Grand patriote convaincu, digne fils du Sénégal, homme juste de la République, symbole du réveil et de l’envol du phénix africain, Ousmane Sonko fait trembler le système », explique Mouhamadou Ngouda Mboup. D’après lui, quels que soient les obstacles ou manœuvres qui seront dressés et utilisés, Ousmane Sonko triomphera au soir du 25 février 2024. »

Mais comment pourront-ils faire de Sonko le prochain Président du Sénégal ? Sonko n’est ni sur le fichier électoral et son dossier de candidature a été rejeté.

Voilà pourquoi, nous disons qu’ils sont deux illuminés. Ils avaient misé qu’Ousmane Sonko soit le 5ème Président de la République du Sénégal. Ils avaient misé sur un candidat qui, visiblement, a porté le rôle de tocard à cause de ses nombreux démêlés judiciaires, ils avaient pensé qu’il aurait eu un compromis politique, mais ils ont finalement perdu. Seulement, ce sont eux qui conduisent Ousmane Sonko à se faire ridiculiser, à perdre de l’argent dans de recours judiciaires à n’en plus finir, et qui finalement n’aboutiront à rien.

A y croire, Me Ciré Clédor Ly, Ngouda Mboup et d’autres individus de leur trempe ont délibérément choisi de pousser Ousmane Sonko dans le gouffre en lui faisant croire qu’il existait toujours des possibilités pour qu’il soit candidat à l’élection présidentielle de février 2024, alors qu’ils savent que toutes les portes lui sont fermées.

Ousmane Sonko ne peut être candidat à l’élection présidentielle de février de cette année. Me Ciré Clédor Ly le sait bel et bien. Seulement, le dossier Sonko lui permet de se faire de l’argent, en même temps lui ouvre des portes à l’étranger. N’oublions toujours pas que c’est lui l’avocat des contradictions ! Me Ciré Clédor Ly a été l’avocat d’Idrissa Seck dans le dossier des Chantiers de Thiès, il s’était constitué avocat défenseur de Macky Sall lorsqu’on avait voulu l’envoyer en prison sous le prétexte qu’il avait reçu des financements de l’étranger, ensuite celui de Karim Wade dans le cadre de la poursuite des biens mal acquis.

C’est dire que Me Ciré Clédor Ly peut se comporter en véritable prestidigitateur pour suivre des dossiers selon les grés du vent. Quant à Ngouda Mboup, il se comporte comme un véritable comédien. Voilà un individu folklorique qui se livre sur les plateaux des télévisions, uniquement pour livrer des spectacles de mauvais goût. Ngouda Mboup perd à chaque fois les pédales, dès qu’il s’agit de parler d’Ousmane Sonko.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn