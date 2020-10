La jeunesse républicaine de Ndombo félicite le Président pour…

Force est de constater que depuis la confirmation du premier cas de COVID-19 au Sénégal, le 02 Mars 2020, le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky SALL, n’a ménagé aucun effort pour une gestion efficace et efficiente de la crise sanitaire et économique à travers la mise en œuvre de stratégies phares pour contenir la propagation du virus et canaliser la pandémie avec un plan pratique de riposte sanitaire ainsi qu’un plan efficace de résilience économique et sociale destiné à atténuer les impacts de la maladie. Ce qui lui a valu son rang de deuxième au classement des pays dans la gestion de la crise sanitaire selon certaines institutions internationales.

La COJER de la Commune de Ndombo Sandjiry loue également les efforts consentis par son Excellence, le Président Macky SALL pour venir en aide les populations impactées par les inondations suite aux fortes pluies, notamment la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du plan ORSEC.

La jeunesse républicaine de Ndombo se réjouit, par ailleurs, de la belle tournée économique du Président dans le Sine-Saloum et salue le plan de relance de l’économie à travers la mise en œuvre du PAP 2 ajusté et accéléré.

Par cette même occasion, la COJER de la Commune de Ndombo Sandjiry réaffirme sa loyauté et renouvèle toute sa confiance au coordonnateur de la COJER nationale Monsieur Moussa SOW qui ne ménage aucun effort pour l’unité de la jeunesse républicaine derrière son excellence Macky SALL.

Enfin, la jeunesse républicaine de Ndombo réitère son engagement et son soutien indéfectible à son infatigable leader Monsieur Aliou YAGUE, le mécène de NDOMBO et exprime toute sa satisfaction à son égard.

Fait à Ndombo, le 09 octobre 2020

Le Coordonnateur de la COJER