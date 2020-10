La jeunesse de Ourossoguu déroule le tapis rouge à Néné Fatoumata Tall

Cette année, la situation de la pandémie de la Covid-19 et le prolongement de l’année scolaire, jusqu’en fin septembre, ont rendu impossible l’organisation des vacances citoyennes.

En revanche , Madame Néné Fatoumata Tall a tenu à maintenir la dimension « rendez-vous avec la jeunesse », à travers des activités de rencontres d’informations et d’échanges.

Ce moment de partage, avec la jeunesse de Matam, a permis de présenter le projet des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Matam est choisi parmi les 8 départements qui doivent abriter ce projet cher au Chef de l’Etat, son excellence, M. Macky SALL. D’ailleurs, il l’a inscrit en priorité dans le PSE jeunesse 2035.

Une belle présentation du projet par le Directeur de Cabinet du Ministre de la jeunesse a permis d’éclairer la lanterne des jeunes du département de Matam, qui dans un jeu de questions réponses ont montré toute leur satisfaction et témoigner leur gratitude au Président Macky Sall et au ministre de la jeunesse pour le choix de leur département. Ayant compris que l’appropriation et le partage de l’information est un clé de succès de ce projet ils s’y sont engagés. Pour cette étape nous retiendrons que les jeunes du département de Matam ont béni le projet de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté.