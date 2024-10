La liste des ministres catastrophes de Sonko s’allonge…encore un mauvais communicant

Ousmane Sonko n’échappe pas à ce qui pourrait être appelé à la «malédiction» des premiers ministres. Tout comme ses prédécesseurs, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est entouré de ministres-catastrophes. Plus le temps passe, et cette liste ne cesse de s’accroître. Un ministre s’est illustré cette semaine. Et même le parti au pouvoir n’est pas d’accord avec ses derniers errements. De quoi interpeller le patriote en chef.

L’affaire ASER continue de secouer la scène politique sénégalaise avec de nouveaux rebondissements. Abass Fall a été accusé par le journaliste Adama Gaye d’avoir perçu 5 milliards de francs CFA dans une transaction liée à l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER). Se sentant diffamé, le député de Pastef a porté plainte contre le journaliste et d’autres personnes. Dans ce dossier, le patriote a reçu le soutien de bon nombre de ses camarades notamment la ministre de la Famille, Maïmouna Dieye. Elle a tenu un discours qui a fait polémique.

En effet, les propos de la ministre ont été vivement critiqués pour leur ton provocateur. Maïmouna Dieye a déclaré que les accusations contre Abass Fall étaient ridicules, minimisant leur impact et utilisant un langage jugé arrogant par de nombreux internautes. « On le disait toujours, Abass : la peur est de leur côté. Dire que quelqu’un a détourné je ne sais combien de milliards, c’est de la pure sottise. Si tant est qu’il les ait pris, qu’il ne se soucie guère de leurs bêtises », a-t-elle. Des propos qui ont choqué des personnes comme l’Imam Ahmadou Makhtar Kanté.

Selon lui, de tels discours, venant d’une figure publique, risquent d’exacerber les tensions et de polariser davantage le débat politique. Imam Kanté a ainsi appelé à plus de retenue et de responsabilité dans les déclarations publiques, surtout venant de personnalités politiques. Mais il n’est pas le seul à critiquer la sortie de la ministre. Au sein de Pastef, ses propos sont vivement critiqués. Et faut dire qu’aucun patriote doté de raison ne cautionne cette partie du discours de M. Dieye.

Personnage très controversé au sein de Pastef, Akhenaton fait partie des personnes qui ont rappellé la ministre à l’ordre. «Cette déclaration arrogante et irrespectueuse de Maïmouna Dieye ministre de la Famille et des Solidarités pour défendre son collègue de parti Abass Fall cité dans une nébuleuse de 5 milliards de l’ASER est loin du «Jub Jubal Jubanti», écrit un internaute sur Facebook. De telles réactions pullulent sur la toile. Certains exigent même de ce fidèle partisan de Ousmane Sonko des excuses publiques.

Venant d’un simple militant de Pastef, ces propos sont d’une extrême gravité. Alors, que les patriotes imaginent les dégâts si ces propos viennent d’un ministre de la République. Ministre issu d’un parti qui prône la transparence à tous les niveaux. Maïmouna Dieye est loin du «Jub, Jubal, Jubanti» prôné par le Président de la République et son premier ministre. Aucun ministre qui se respecte et qui respecte les sénégalais ne devrait tenir un tel discours. Elle n’est plus militante de Pastef. Mais un ministre pour les 18 millions de sénégalais que nous sommes.

Que ça soit dans l’affaire ASER ou ONAS, les sénégalais ont le droit de s’interroger sur l’utilisation de leurs fonds. Membre de Pastef, Maimouna Dieye est libre de défendre son camarade de parti. Mais qu’elle le fasse avec des idées. Rien ne pourrait justifier le «Ma teey» qu’elle conseille à son frère de parti. En voulant prendre la défense de Abass Fall, elle est passée à côté de la plaque. Ceux qui avaient décrié sa nomination viennent d’avoir raison sur elle. Ces nouveaux ministres doivent arrêter les discours et se mettre au travail.

En matière de ministres-catastrophes, Ousmane Sonko est bien servi. Incapable de faire face aux inondations, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement avait laissé entendre que «nawet bi dou souniou Nawet». Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale qui affirmait privilégier les membres de son parti pastef dans les recrutements de son ministère. Ou alors le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui regroupe les influenceurs pour leur demander d’envahir les réseaux sociaux. La liste est loin d’être exhaustive avec cette sortie de Maimouna Dieye. Comme quoi le premier ministre a du pain sur la planche !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn