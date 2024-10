Transhumance vers Pastef…les «vomis» de l’APR et du PDS fuient chez Sonko

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est devenu la verte prairie des politiciens. Après avoir combattu Ousmane Sonko et ses partisans, des hommes et femmes s’empressent de lui manger dans la main. Tout le monde veut rejoindre le Pastef new look. Et ce sont d’anciens membres du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) qui ont décidé d’apporter pleinement leur soutien à l’actuel premier ministre. Mais ils ne sont pas les seuls. Même d’anciens compagnons de Macky Sall ont rejoint l’adversaire.

L’appel de Ousmane Sonko n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. En juillet 2023, il avait ouvert les portes de son parti aux responsables de l’Alliance pour la République (APR) qui ont les «mains propres» à le rejoindre dans la construction d’un Sénégal meilleur à partir de février 2024. «Ceux d’entre vous qui avez les mains propres, nous sommes prêts à travailler avec vous. Macky Sall est déjà par terre. Ne le laissez pas vous entraîner dans sa chute», avait-il déclaré. Cet appel, les républicains l’ont saisis à la perte du pouvoir. Depuis que Macky Sall a précipitamment quitté le pays, ces hommes sont perdus.

Le dernier à rejoindre membre de l’APR à rejoindre Pastef, c’est Amath Diouf. Membre fondateur de l’ancien parti au pouvoir, et allié de longue date du Président Macky Sall, a officiellement annoncé son départ du parti et son ralliement à Pastef. Il rejoint ainsi Ousmane Sonko après une vingtaine d’années de compagnonnage avec Macky Sall. Mais il n’est pas le seul. Même au sein du PDS, on a déjà commencé à transhumer vers le Pastef. Après que Mame Diarra Fam ait décidé d’apporter son soutien au Pastef pour les législatives, un autre membre de ce parti a décidé de poser ses baluchons chez Sonko et Cie.

Franck Daddy Diatta, Secrétaire National de l’Union des jeunesses travaillistes et libérales (UJTL), a aussi annoncé sa démission du PDS pour rejoindre le parti Pastef. « Je ressens aujourd’hui le besoin de me tourner vers un nouvel horizon qu’est le PASTEF pour relever de nouveaux défis qui correspondent plus à mes aspirations politiques », a-t-il déclaré. Selon lui, il ne voit pas d’avenir au sein du PDS, particulièrement pour un jeune en quête de respect et de considération, qui aspire à contribuer à l’édification du Sénégal.

A ce rythme, la transhumance va bientôt submerger le Pastef originel. Si Ousmane Sonko et ses hommes n’y prennent pas garde, ils vont devoir nager avec les adversaires d’hier. Les patriotes ont toujours vu les gens de l’APR comme l’incarnation du mal. Macky Sall et certains de ses hommes ont été accusés d’être la cause des nombreux morts lors des dernières manifestations. Alors comment le Pastef va-t-il accepter de faire alliance avec les «monstres» d’hier ? Qu’est-ce qui a passé entre temps pour que les patriotes acceptent les transhumants de l’APR sans broncher ?

Le Pastef doit savoir que la transhumance politique n’enrichit pas forcément un mouvement, mais elle peut l’affaiblir et diviser ses forces. Et ce n’est pas l’APR qui dira le contraire. Depuis 2012, on a assisté à une guerre interne entre les membres de l’APR authentique et les autres branches du parti de Macky. Une guerre qui a causé la naissance de nombreux clans au sein de ce Parti. Si Macky n’avait pas Benno, il serait fini depuis longtemps. Car les authentiques ont toujours pensé qu’ils devaient toujours être à la tête du parti.

Si Ousmane Sonko n’arrête pas cette transhumance, il risque de perdre le soutien de de vrais défenseurs du PROJET. Ces nouvelles adhésions ne font pas l’unanimité chez les patriotes. «Combattre un parti politique, l’insulter, calomnier son leader, encourager le meurtre et l’emprisonnement de ses militants ensuite attendre tranquillement qu’il accède au pouvoir pour le rejoindre est une abjection à combattre sans transiger», s’indigne un membre de Pastef qui dénonce l’adhésion de Ameth Diouf. Comme quoi, le patriote en chef devrait faire attention à ses nouvelles recrues. Il ne peut pas recevoir tous les vomis de l’APR et du PDS.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn